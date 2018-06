Der VfB Homberg kann zwei weitere Neuzugänge für seine Oberliga Mannschaft vermelden. Der Kader 2018/19 des VfB umfasst aktuell 18 Spieler.

Vom Ligakonkurrenten VfB Speldorf kommt mit Robin Offhaus ein neuer Torwart an den Rheindeich.

Der Neunzehnjährige war in seinen beiden letzten Jahren als Junior für Fortuna Düsseldorf in der A-Junioren Bundesliga aktiv und hat in der abgelaufenen Saison erste Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln können, dreimal stand der Youngster für den VfB Speldorf in der Oberliga Niederrhein zwischen den Pfosten. Zusammen mit Philipp Gutkowski und Andreas Kossenjans wird der gebürtige Düsseldorfer Offhaus bei den Gelb-Schwarzen ein starkes Torwart-Trio bilden.

Und von der DJK TuS Hordel aus dem Bochumer Norden wechselt Yekta Yildiz zum VfB Homberg. Der 21 Jahre alte Verteidiger war im Seniorenbereich zuletzt zwei Jahre für Hordel und den DSC Wanne-Eickel in der Westfalenliga am Ball, zuvor war er u.a. für Rot-Weiß Oberhausen in der B-Junioren-Bundesliga aktiv. Yildiz spielt vorzugsweise auf der rechten Abwehrseite, kann aber auch andere Positionen bekleiden.

Damit umfaßt der VfB-Kader für die Oberliga-Spielzeit 2018/2019 drei Torhüter und 18 Feldspieler, die Planungen sind aber noch nicht abgeschlossen.