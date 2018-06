Die Sport- und Spielvereinigung Velbert hat sich zur neuen Saison mit dem Torjäger des 1. FC Monheim verstärkt.

FCM-Stürmer Leroy-Jacques Mickels wechselt zur Velberter Sonnenblume. Von dem Transfer berichtete RevierSport bereits am Samstag. Nun hat Velbert den Wechsel auch offiziell bestätigt.

Wir freuen uns wirklich, dass Leroy sich für die SSVg Velbert entschieden hat. Die Gespräche mit ihm und seinem Berater waren sehr professionell und sauber Oliver Kuhn, erster Vorsitzender der SSVg Velbert

Der 22-jährige Mickels, der in der abgelaufenen Oberliga-Saison zehn Tore erzielte und sechs weitere Treffer vorbereitete, erhält in Velbert einen Einjahresvertrag, der sich bei einem Velberter Aufstieg um weitere zwölf Monate verlängern würde. Dabei hatte der bei Borussia Mönchengladbach ausgebildete Angreifer mehrere Anfragen aus der Regionalliga West und Südwest vorliegen. "Wir freuen uns wirklich, dass Leroy sich für die SSVg Velbert entschieden hat. Die Gespräche mit ihm und seinem Berater waren sehr professionell und sauber", erklärt Oliver Kuhn, erster Vorsitzender der Velberter. Kuhn ergänzt: "Mickels hat in dieser Spielzeit bewiesen, dass er ein überdurchschnittlicher Oberligaspieler ist und in entscheidenden Situationen den Unterschied ausmachen kann. Er wird unseren Kader noch mehr Qualität geben."

Mickels selbst erklärt gegenüber RevierSport, warum er sich gegen die Regionalliga und für die SSVg Velbert entschieden hat: "Ich hätte auch in die Regionalliga wechseln können, aber das Gesamtpaket in Velbert war für mich die richtige Entscheidung. Alex Voigt und Oliver Kuhn haben mir gesagt, was Sie vorhaben. Diesen Weg möchte ich mitgehen.

Das Vertrauen habe ich sofort in den Gesprächen gespürt und mich in Absprache mit meinen Berater entschlossen diesen Weg zu gehen.

Mickels wurde in der Jugend von Borussia Mönchengladbach II ausgebildet und fand den Weg über Gladbach II, FC St. Pauli II und Alemannia Aachen im Oktober 2010 nach Monheim. Leroy-Jacques Mickels Brüder Joy-Lance (SV Wacker Nordhausen) und Joy-Slayd (SV Rödinghausen) spielen in der Regionalliga-Nordost- beziehungsweise West-Staffel.