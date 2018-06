Der KFC Uerdingen kann nach der Drittliga-Lizenzerteilung durch den DFB die nächste gute Nachricht verkünden: Die Krefelder haben einen Spielort für ihre Hinserien-Heimspiele gefunden.

Das 1927 erbaute Grotenburg-Stadion erklärte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) für nicht drittliga-tauglich. Die Stadion-Problematik bei einem eventuellen Drittliga-Aufstieg war den KFC-Verantwortlichen um Investor Mikhail Ponomarev schon seit Monaten bekannt.

"Wir sind uns mit dem MSV Duisburg zu 99 Prozent schon einig. Das wird klappen", sagte der 44-Jährige dem Uerdinger Fan-Radio "Blaurot" bereits am Rande der KFC-Meisterfeier. Gut eine Woche später ist der Umzug der Uerdinger nach Duisburg auch vertraglich fixiert worden.

Sicher hätten wir die 3. Liga gerne in unserer Grotenburg gespielt. Aber es ist klar, dass das derzeit nicht möglich ist, da die Grotenburg zunächst für die Liga fit gemacht werden muss Jan Filipzik, Pressesprecher des KFC Uerdingen

Die MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA als Untermieter des Arena-Betreibers MSV Duisburg Stadionprojekt GmbH & Co. KG hat einen entsprechenden Mietvertrag mit dem KFC für die neue Spielzeit abgeschlossen. "Wir beide als Partner, also der MSV und die Stadionprojektgesellschaft, profitieren kommerziell von diesem Deal. Unsere Mittel werden wir für die Instandhaltung der Infrastruktur der schauinsland-reisen-arena verwenden" erklärte Dirk Broska, Geschäftsführer der Stadionprojektgesellschaft. "Natürlich freuen wir uns, unserem Nachbarn aus Krefeld ein Stück weit helfen zu können."

An der Grotenburg ist man ebenfalls über den abgeschlossen Mietvertrag erfreut. "Wir freuen uns, dass wir nach dem gelungenen Auftakt im Aufstiegsspiel nun auch die beste Lösung für diese Saison gefunden haben. Sicher hätten wir die 3. Liga gerne in unserer Grotenburg gespielt. Aber es ist klar, dass das derzeit nicht möglich ist, da die Grotenburg zunächst für die Liga fit gemacht werden muss", sagt KFC-Pressesprecher Jan Filipzik. "Umso mehr geht unser Dank in Richtung Duisburg und MSV, die uns hier absolut professionell und unkompliziert helfen und zur Seite stehen."

MSV-Stehplatzbereich bleibt gesperrt

Der Stehplatzbereich der Anhänger des MSV Duisburg in der König-Pilsener-Fankurve wird bei den Heimspielen des KFC Uerdingen gesperrt bleiben. Über die Nutzung des Oberrangs wird es noch weitere Gespräche mit den Ordnungsbehörden und dem KFC geben.

Am 28. Juli 2018 ist die schauinsland-reisen-arena allerdings bereits mit der Austragung des schauinsland-reisen Cup der Traditionen geblockt. Somit kann man davon ausgehen, dass der KFC Uerdingen mit einem Auswärtsspiel in die Drittliga-Saison 2018/19 starten wird.

DFL und DFB werden sich bei den Spieltagsansetzungen für die Heimspiele des MSV und des KFC abstimmen, um Überschneidungen zu vermeiden.