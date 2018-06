Auch in einigen Kreisligen des Reviers sind nach Ablauf der regulären Saison nicht alle Entscheidungen getroffen. Ein Überblick über die Relegationen in den einzelnen Kreisen.

Noch ist in den unteren Fußballigen Deutschlands kein Ende der aktuellen Spielzeit in Sicht. Einige Teams müssen nachsitzen, um ihre Klasse zu halten, andere bekommen eine weitere Chance, doch noch aufzusteigen. Davon sind auch die Kreisligen nicht ausgenommen. Dort fallen in den kommenden Wochen die letzten Entscheidungen über neue Bezirks-, Kreisliga-A- und Kreisliga-B-Ligisten. Eine Übersicht über die Duelle in den betroffenen Kreisen des Reviers.

Kreis Essen:

Bezirksliga-Relegation:

DJK Sportfreunde Katernberg vs. SG Kupferdreh-Byfang (10.06.18, 15:00 Uhr)

Kreisliga-A-Relegation:

Fortuna Bredeney vs. VfL Sportfreunde 07 (06.06.18, 19:30 Uhr)

FC Stoppenberg vs. Fortuna Bredeney/Fortuna Bredeney

Zur Erklärung: Fortuna Bredeney und VfL Sportfreunde 07 spielen zunächst ein Entscheidungsspiel um Platz 14 in der Staffel A2. Der Gewinner bestreitet dann gegen den FC Stoppenberg (14. Staffel A1) das finale Relegationsspiel. Die Verlierer steigen ab.

Kreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken:

Kreisliga-A-Relegation:

Die beiden Tabellen-14. der A-Staffeln sowie die Tabellenzweiten der drei B-Staffeln spielen in einer Relegationsliga. Jedes Team tritt dabei einmal gegen jedes andere Team an. Die fünf Mannschaften sind: Eintracht Walsum II, SV Laar 21, SC Hertha Hamborn, FC Albania Duisburg und Mülheimer SV 07 II. Die ersten beiden steigen auf.

Die Partien des ersten Spieltags lauten (10.06.18, 15:00 Uhr):

Eintracht Walsum II vs. SC Hertha Hamborn

FC Albania Duisburg vs. Mülheimer SV 07 II

Kreis Bochum:

Kreisliga-A-Relegation:

Ähnlich dem Kreis DU-MH-DIN spielen die vier Tabellenzweiten der B-Staffeln in einer Liga um einen verbleibenden Platz in der Kreisliga A. Die Mannschaften sind: DJK Wattenscheid II, SuS Wilhelmshöhe, Türkisch SV Witten und RW Stiepel III. Der erste Spieltag ist bereits absolviert (RW Stiepel III 0:4 DJK Wattenscheid II, Türkisch SV Witten 3:3 SuS Wilhelmshöhe).

Die kommenden Begegnungen (06.06.18, 19:00 Uhr):

DJK Wattenscheid II vs. Türkisch SV Witten

SuS Wilhelmshöhe vs. RW Stiepel III

Kreis Recklinghausen:

Kreisliga-A-Relegation:

Rot-Weiß Erkenschwick vs. SV Hertha Recklinghausen (Hinspiel 2:0, 05.06.18, 19:00 Uhr)

SV Altendorf-Ulfkotte vs. Eintracht Erle (Hinspiel 3:3, 05.06.18, 19:00 Uhr)



Kreis Gelsenkirchen/Recklinghausen:

Bezirksliga-Relegation:

VfB Kirchhellen vs. SC Reken (Hinspiel, 07.06.18, 19:00 Uhr)

SC Reken vs. VfB Kirchhellen (Rückspiel, 10.06.18, 15:00 Uhr)