Schalke 04 U17 hat die Endrunde verpasst. Am Sonntag gab es das neunte Remis für den blau-weißen Nachwuchs. Am Ende kosten die vielen Punkteteilungen die Endrunde.

Zwei Tore fehlten Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld für den zweiten Platz und zwei Duelle im Halbfinale gegen den Reviernachbarn aus Dortmund. 0:0 (0:0) lautete der Spielstand nach Abpfiff. Zu wenig, da Konkurrent Leverkusen gleichzeitig 3:0 gegen Preußen Münster gewann.

Die Mannschaft kämpfte bis zum Schluss, doch irgendwann reichten die Kraft und die Ideen nicht mehr aus, um der Arminia in irgendeiner Weise noch gefährlich werden zu können. Dementsprechend konsterniert wirkte Schalke-Trainer Frank Fahrenhorst nach Abpfiff. "Es ist schwer, da Worte zu finden", sagte der ehemalige Bundesliga-Profi nach Abpfiff.

Wir haben es nicht nur heute gegen Bielefeld verspielt. Frank Fahrenhorst

Das Resultat des letzten Spieltags drückte die Stimmung merklich. Was bleibt, ist in erster Linie die Trauer, den Platz in der Meisterschafts-Endrunde doch noch verspielt zu haben. Und dennoch: Schalkes B-Junioren haben eigentlich eine gute Serie hinter sich. 15 Spiele konnte man gewinnen, nur zwei Mal ging man als Verlierer vom Platz. Mit nur 16 Gegentreffern stellte man ebenfalls die beste Defensive der Liga. Auch die sonst so dominanten Dortmunder kamen gegen die Königsblauen in Hin- und Rückspiel nicht über zwei Unentschieden hinaus.

Und genau da liegt ein Manko in der Saison von S04. Insgesamt neun Punkteteilungen gab es. Zum Vergleich: Leverkusen spielte nur fünf Mal Remis. "Wir haben es nicht nur gegen Bielefeld verspielt", analysierte Fahrenhorst die Situation. "Wenn man die Konstellation von neun Unentschieden sieht, kann man daraus schließen, dass wir den ein oder anderen Punkt auch woanders haben liegen lassen", befand der Trainer.

Torlose Remis gegen Abstiegskandidaten

Besonders zwei Unentschieden dürften rückblickend sehr schmerzlich gewesen sein. In der Rückrunde reichte es sowohl gegen den Hombrucher SV, als auch gegen die SG Unterrath ebenfalls nur zu einem 0:0. Beide Teams kämpften bis zuletzt um den Klassenerhalt.

Da reichte dann auch der 2:0-Sieg im direkten Duell gegen Bayer Leverkusen nicht, um die vielen Punkteteilungen auszugleichen. Faire Glückwünsche in Richtung Leverkusen gab es natürlich trotzdem. "Wenn man nach 26 Spieltagen auf Platz zwei steht, dann hat man das auch verdient", gratulierte Fahrenhorst nach Abpfiff.

Schalke hat die Chance auf ein Derby im Meisterschafts-Halbfinale gegen den BVB vergeben. Die Saison nimmt ein vorzeitiges Ende. Nun gilt es, sich auf die kommende Spielzeit vorzubereiten und wieder voll konkurrenzfähig sein. Dann klappt es im nächsten Jahr vielleicht auch wieder mit der Endrunde.