Der VfB Homberg hat den fünften externen Neuzugang für seine Oberliga-Mannschaft verpflichtet.

Vom Ligakonkurrenten TuRU Düsseldorf kommt der 26 Jahre alte Markus Wolf zu den Gelb Schwarzen.

Der Verteidiger hat in seiner Jugend für Borussia Dortmund (B-Junioren-Bundesliga) und Rot-Weiss Essen (A-Junioren Niederrheinliga) gespielt und im Seniorenbereich auch schon in der Regionalliga West für den Wuppertaler SV und den FC Kray auf dem Platz gestanden. In der Oberliga bringt es Wolf auf mehr als 100 Einsätze für den WSV und für TuRU Düsseldorf.