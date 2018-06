Daniel Engelbrecht (27) wollte im vergangenen Sommer einen neuen Anlauf bei Rot-Weiss Essen starten. Seine Gesundheit spielte nicht mit. Im Interview spricht er über seine Ziele.

Engelbrecht war der erste deutsche Profifußballer, der mit einem eingepflanzten Defibrilator spielte. Aufgeben will der ehemalige Bochumer aber nicht. Ein Interview über die schwere Zeit des Stürmers und seine Zukunft.

Daniel Engelbrecht, besucht man ihr Profil auf Transfermarkt.de, dann steht dort derzeit der Status „pausiert - Rückkehr unbekannt“. Wie geht es Ihnen?

Daniel Engelbrecht: Tatsächlich ist es richtig, dass ich momentan nicht spiele, doch dass ich nicht mehr Teil des Teams in Essen bin, oder dass mein Vertrag aufgelöst wurde, so wie einige Medien berichtet hatten, stimmt nicht. Derzeit hospitiere ich in der U19 bei Bayer 04 Leverkusen. Ich habe in der Zwischenzeit meine Ausbildung zum B-Lizenz-Trainer absolviert und nun reise ich auch als Scout durch viele Stadien. Ich bin also viel unterwegs und dem Fußball nach wie vor sehr verbunden. Insofern geht es mir gut.

Mit dem Ziel wieder auf dem Platz stehen zu können, wurden Sie vor Kurzem nochmal operiert. Dabei blieb der gewünschte Erfolg jedoch aus. Was macht es mit einem Menschen, wenn er seiner größten Leidenschaft aufgrund seiner Gesundheit nicht nachgehen kann?

Der Fußball ist mein Leben. Dass ich momentan nicht spielen kann, zerreißt mir das Herz. Ich habe schon oft bewiesen, dass ich alles dafür geben würde wieder auf dem Platz stehen zu können. Doch viel mehr als ein wenig Krafttraining ist derzeit nicht möglich. Auch wenn ich natürlich viel lieber spielen würde, bin ich dennoch froh, dass ich mich im Zuge meiner jetzigen Tätigkeit dennoch mit Fußball beschäftigen kann.

Aber tut es nicht noch mehr weh, den Kollegen beim Spielen von der Tribüne aus zusehen zu müssen oder hilft Ihnen die Atmosphäre in den Stadien?

Eindeutig Ersteres! Wenn ich nicht gerade als Scout ein Spiel anschauen muss, zieht es mich eher seltener ins Stadion. Auch daheim schaue ich nur selten Fußball. Insofern hilft mir dieses vermeintliche Stadionfeeling überhaupt nicht. Im Gegenteil, es tut nur noch mehr weh. Dennoch helfen mir meine Aufgaben als Scout natürlich schon. Weil ich somit dem Fußball erhalten und auch mein Name immer noch gegenwärtig bleibt.

Vor Ihrem Zusammenbruch spielten Sie auch in Bochum und lernten somit das Ruhrgebiet schon recht früh kennen. Mit welchen Erinnerungen und Gedanken blicken sie auf ihre Zeit in Bochum zurück?

In Bochum habe ich mein Debüt in der zweiten Liga gegeben, durfte im DFB-Pokal spielen und somit auch die Stimmung, die dort herrscht, aufsaugen. Da war die Welt noch in Ordnung und im Vergleich zur gegenwärtigen Situation perfekt. Insofern verbinde ich mit Bochum und dem VfL fast nur positive Dinge.

Was macht die Stimmung an der Castroper Straße so besonders?

Die Fans! Der Fußball im Ruhrgebiet ist ehrlich, die Menschen sind ehrlich und die Fans würden für ihren Verein alles tun. Das ist großartig.

Von Bochum über Stuttgart nach Essen, wo ihre Karriere nun zum zweiten Mal gezwungenermaßen pausiert, hospitieren Sie derzeit bei Ihrem Jugendverein Bayer 04 Leverkusen.

Und diese Arbeit macht mir Spaß. Auch weil ich den jungen Spielern meine Erfahrungen weitergeben kann. Denn natürlich höre ich auch von ihnen häufig Fragen bezüglich meiner Situation bzw. Gesundheit.

Was antworten Sie?

Grundsätzlich rate ich allen jungen Spielern immer vorsichtig zu sein, auch bei einer scheinbar harmlosen Erkältung zum Arzt zu gehen, statt zu spielen. Auch wenn die verschiedenen Vereine das vielleicht nicht so intensiv forcieren, weil am Samstag ein vermeintlich wichtiges Spiel ansteht. Die eigene Gesundheit sollte immer im Vordergrund stehen. Darum ist es wichtig, alle Möglichkeiten zu nutzen.

Was meinen Sie, wenn sie sagen, dass die Vereine diese Untersuchungen nicht so nachhaltig forcieren?

Effektiv, dass die Vereine sich noch viel mehr um die Gesundheit der Spieler kümmern müssen. Wenn der Verein volle Leistung erwartet, muss er auch dafür sorgen oder zumindest möglichen Krankheiten mithilfe intensiver Untersuchungen präventiv vorbeugen. Dies betrifft vor allem das Herz. Herzerkrankungen, und besonders Herzmuskelentzündungen sind nur schwer zu erkennen. Im Zuge gründlicher Untersuchungen ist es aber dennoch möglich. Ich bin das lebende Beispiel dafür, dass es sich gelohnt hätte.

Auf ihrem Oberkörper prangt ein Satz: Du weißt erst, wie stark du bist, wenn Kämpfen deine letzte Chance ist. Inwieweit hilft ihnen dieser Satz in ihrer derzeitigen Situation?

Ich sehe diesen Satz jeden Tag, wenn ich vor dem Spiegel stehe. Daher hilft mir der Satz ungemein. Aus ihm schöpfe ich auch meinen Mut und neue Kraft.

Sie wirken sehr fröhlich und gelaunt.

Das stimmt, dennoch fällt es mir immer noch schwer, über das Geschehene zu sprechen. Seit meiner Erkrankung bin ich ein anderer Mensch. Die Krankheit hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe immer alles auf den Fußball gesetzt. Insofern ist für mich damals wirklich eine Welt zusammengebrochen.

Beschreiben Sie den Daniel vor 2013.

Da war ich wild, ein lebendiger Flummi. Heute mache ich mir über vieles Gedanken. Betrachte das Leben mit anderen Augen. Mein Motto lautet einfach, niemals aufgeben, immer weitermachen. Auch nach Rückschlägen, denn das Leben geht weiter.