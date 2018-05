Auf der DFB-Homepage war ein Foto mit 23 statt den aktuell 27 Spielern aufgetaucht. Ein Hinweis auf die WM-Nominierung solle dies nicht sein.

Im ersten Moment hätte man durchaus noch glauben können, dass es sich um einen Spaß handelte. Doch Oliver Bierhoff hörte nicht auf, einigermaßen bedient zu sein wegen dieses Zwischenfalls. Und genau so sagte er das auch. „Das muss eine Panne sein, das macht mich richtig sauer. Hoffentlich sitzt genau jetzt jemand in Frankfurt, geht zum Computer und nimmt das Poster von der Seite“, sagte der Nationalmannschaftsdirektor bei der offiziellen Pressekonferenz im Trainingslager der deutschen Fußballer in Eppan.

Kurz zuvor war er darauf angesprochen worden, dass sich auf der Homepage des Verbandes am Donnerstagvormittag ein Mannschaftsfoto in Gebärdensprache fand, auf dem nur 23 der insgesamt 27 vorläufig nominierten Spieler zu sehen waren. Es fehlten: Kevin Trapp von Paris Saint-Germain, der Leverkusener Jonathan Tah, der Münchener Sebastian Rudy und der Freiburger Nils Petersen. Offiziell soll der finale Kader für die Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) aber erst am kommenden Montag bis 12 Uhr bekannt gegeben werden. „Das ist kein Hinweis auf die finale Nominierung. Aber ich werde der Sache nachgehen“, sagte Bierhoff.

Unglückliche Situation für den DFB

Der DFB bemühte sich anschließend, die Panne zu erklären. Es handle sich um eine Charity-Aktion der Aktion Mensch, für die eine Schülerzeitung der Schule Haslachmühle im baden-württembergischen Horgenzell ein Poster in Gebärdensprache erdachte. Dieses ist bereits seit Anfang der Woche auf der DFB-Homepage zu finden - inklusive eines Erklärtextes. Der Kader sei, so der DFB, ähnlich willkürlich zusammengestellt wie der in den Sammelheften von Panini. Informationen, die Bierhoff offenbar im ersten Moment offenbar nicht vorlagen.

Offenbar handelt es sich also um eine harmlose Panne, die allerdings für den DFB tatsächlich unglücklich ist, weil die fehlenden vier Spieler tatsächlich zu jenen gehören könnten, die es am Ende nicht ins deutsche Aufgebot schaffen.