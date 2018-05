Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht über den KFC Uerdingen berichtet wird. Der Verein ist aktuell in aller Munde. Und nun kündigt der Präsident auch einen neuen Hauptsponsor an.

Mikhail Ponomarev war auf der Meisterfeier des KFC Uerdingen in Plauder-Laune. Er gab dem Fan-Radio "Blaurot" ein Interview, welches für alle Uerdinger Fans sehr interessant sein dürfte. "Wir haben mit 10.000 bis 15.000 Fans im Hinspiel in Duisburg gerechnet. Es sind aber über 18.000 Leute gekommen. Unser Spiel war zwar nicht so gut, die Atmosphäre aber phänomenal. Wir haben dem deutschen Fußball gezeigt, dass der KFC Uerdingen wieder da ist. Aber das soll erst der Anfang gewesen sein", sagte der 44-jährige Ponomarev.

Der KFC gehört ab der kommenden Saison zum ersten Mal seit 2009 wieder zum deutschen Profifußball. Für Investor Ponomarev kommen die tolle Entwicklung und der Doppelaufstieg nicht überraschend. Ponomarev: "Ja, ich habe damit gerechnet. Das war unser Plan. Nicht jeder hat an uns geglaubt. Aber wir haben einen Plan gehabt und diesen realisiert."

Nach den sportlichen Zugängen von Robert Müller (VfR Aalen) und Maurice Litka (FC St. Pauli) will der KFC-Präsident in den nächsten Tagen auch einen neuen Sponsor vorstellen. "In den nächsten Tagen werden wir einen neuen Hauptsponsor vorstellen. Das ist eine Firma, die alle kennen. Es wird aber nicht Energy Consulting sein", verrät Ponomarev. Man darf gespannt sein, wen der russische Unternehmer aus dem Hut zaubert.

Ponomarev will den KFC auch in der 3. Liga oben sehen

Mit den neuen Spielern und dem Hauptsponsor wollen die Krefelder auch die 3. Liga aufmischen und oben mitspielen. "Natürlich sind wir auf die 3. Liga vorbereitet. Ich denke, dass wir jetzt alle drei Tage einen Spieler vorstellen werden. Robert Müller ist zum Beispiel ein sehr wichtiger Spieler für die Defensivreihe. So soll es weiter gehen. Vielleicht noch besser."

Dass mit den vielen Traditionsvereinen wie dem 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig, TSV 1860 München, Energie Cottbus, Karlsruher SC, Preußen Münster, Hansa Rostock oder VfL Osnabrück der KFC Uerdingen in Zukunft vielleicht in der stärksten 3. Liga spielen wird, die es überhaupt bisher gab, stört Ponomarev keineswegs - wie er erklärt: "Das ist eine harte Liga. Aber wir werden unsere Philosophie nicht ändern. Egal, ob da jetzt 1860, Braunschweig oder Kaiserslautern in der Liga sind. Wir werden es so handhaben wie in der Regionalliga: Wir werden vor dem Winter versuchen so viele Spiele wie möglich zu gewinnen und dann werden wir sehen, wo wir stehen. Wir wollen einen erfolgreichen, aber auch attraktiven Fußball spielen, so dass auch viele Fans aus Krefeld und außerhalb der Stadt unsere Spiele besuchen."