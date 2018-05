Der VfL Bochum hat nach "Bild"-Infos einen Nachfolger für Kevin Stöger gefunden. Sebastian Maier soll vom Bundesligisten Hannover 96 kommen.

Fußball-Zweitligist VfL Bochum holt nach "Bild"-Informationen den 24-jährigen offensiven Mittelfeldspieler Sebastian Maier vom Bundesligisten Hannover 96. Maier soll demnach beim VfL Spielmacher Kevin Stöger ersetzen, der ablösefrei zum Aufsteiger Fortuna Düsseldorf wechselt. Maier kann, wie "Bild" schreibt, Hannover offenbar ablösefrei verlassen, obwohl er noch ein Jahr unter Vertrag steht.

Der in Landshut geborene Maier spielte in der Jugend für 1860 München und wurde U19-Nationalspieler. Nach 24 Spielen für 1860 in der 2. Bundesliga wechselte er zum Liga-Rivalen FC St. Pauli. Bei den Hamburgern entwickelte sich Maier zum Stammspieler, in 70 Spielen erzielte er neun Tore und legte elf Treffer vor. St. Paulis damaliger Manager Rachid Azzouzi sagte über Maier im Juni 2013: "Er ist ein schneller, fußballerisch gut ausgebildeter offensiver Mittelfeldspieler, den viele Bundesligisten auf dem Zettel hatten."

Im Sommer 2016 verließ Maier St. Pauli und wechselte zu Hannover 96. Beim Absteiger erhielt er die Nummer 10. Mit 96 schaffte er den direkten Wiederaufstieg, er kam in 17 Spielen zum Einsatz (zwei Tore, zwei Vorlagen), spielte allerdings nur zweimal über die volle Distanz. Nach dem Bundesliga-Aufstieg spielte er bei Hannover keine Rolle mehr. Er kam zu zehn Einsätzen, der längste dauerte 63 Minuten. Nur zweimal stand er in der Startelf, zehnmal schaffte er es unter Trainer André Breitenreiter nicht einmal in den 18-Mann-Kader.

Breitenreiter lobte Maier stets für dessen Trainingsfleiß, setzte aber nicht auf ihn. Der Grund: Breitenreiter hatte mit seinem Team viele taktische Varianten einstudiert, aber keine mit einem klaren Zehner. Genau so einer ist Maier - und so einen suchen die Bochumer.

Die Kader-Veränderungen des VfL Bochum in der Sommerpause - Stand 30. Mai 2018

Zugänge (1): Milos Pantovic (Bayern München II).

Ausgeliehene Spieler, die zum VfL zurückkehren: Vangelis Pavlidis (BVB II), Tom Weilandt (Holstein Kiel)

Abgänge (5): Kevin Stöger (Fortuna Düsseldorf), Philipp Ochs (war von 1899 Hoffenheim ausgeliehen), Luke Hemmerich (war von Schalke 04 ausgeliehen), Selim Gündüz, Martin Kompalla (Ziel unbekannt).

Ausgeliehene Spieler, deren Verträge auslaufen, aber womöglich beim VfL bleiben: Vitaly Janelt (RB Leipzig), Janni Serra (BVB II), Robert Tesche (Birmingham City).