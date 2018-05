Der WDR überträgt nächsten Samstag, 2. Juni, mit „Kreisliga live - Fußball als Chance!“ das Meisterschaftsspiel der Inklusionsmannschaften Rot-Weiss Essen III gegen SC Frintrop III.

In der „Dritten“ von RWE, Essener Chancen und Prof. Dr. Eggers-Stiftung spielen junge Menschen aus dem Umfeld sozialer Einrichtungen gemeinsam mit Freizeitfußballern. Anstoß am rot-weissen Nachwuchsleistungszentrum, Seumannstraße 55, ist um 14 Uhr.

Schon seit 2012 kicken in der rot-weissen Inklusionself Hobbyfußballer an der Seite von Spielern mit individuellen Schwierigkeiten: Konflikte mit der Justiz, Suchterfahrungen oder andere psychosomatische Beschwerden. Durch Strukturen wie Regelmäßigkeit, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sollen sie auf ihrem Weg in gesellschaftliche Aktivitäten und ins Berufsleben positiv unterstützt werden.

Im Laufe der Jahre hat sich ein enger Zusammenhalt zwischen den Spielern entwickelt und inzwischen ist die Mannschaft nicht nur sportlich im Aufwind: Regelmäßig rangiert die Dritte oben in der Fairnesstabelle.

Berichterstattung auf Augenhöhe Kommentator des Spiels ist WDR-Sportchef Steffen Simon, Regie führt Volker Weicker. Im Kontrast zur voll kommerzialisierten Fußball-WM sollen die Partie und eingeklinkte Porträts beider Mannschaften die wahren Werte und Wurzeln des Sports zeigen. Dabei geht der WDR neue Produktionswege und wagt eine unkonventionelle redaktionelle Umsetzung: eine besondere Herausforderung! „Wir sind stolz und freuen uns, dass der WDR eine Partie unserer Inklusionsmannschaft auf Augenhöhe, wie ein normales Bundesligaspiel begleitet. Alle sind herzlich willkommen, dieses Oldschool-Fußball-Event auf Asche zu genießen“, lädt Tani Capitain, Geschäftsführer Essener Chancen, für Samstag an die Seumannstraße ein.