Der Nationalspieler wird in Paris zukünftig vom früheren Dortmunder trainiert. Selbstbewusst geht Draxler aber erst einmal die WM an.

Julian Draxler hat natürlich das Gespräch gesucht. Ausgewählte Gesprächspartner. Mats Hummels kommt zum Beispiel in Frage, Marco Reus, Matthias Ginter, Ilkay Gündogan ebenfalls. Die Bilanz der Unterredungen mit jenen, die schon einmal unter dem Trainer Thomas Tuchel gearbeitet haben, wie es Draxler ab der kommenden Saison beim französischen Meister Paris Saint-Germain tun wird?

Ich bin total unvoreingenommen und denke, dass Paris einen super Trainer verpflichtet hat Draxler über Tuchel

„Ich könnte jetzt ausweichen und sagen, dass ich mich natürlich nur auf die WM konzentriere“, scherzte der 24-Jährige am Montag im Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Eppan/Südtirol: „Ich bin gespannt. Ich kenne ihn noch nicht und habe mich umgehört bei den Spielern. Fachlich haben alle eine hohe Meinung von ihm. Menschlich mag ihn der eine mehr, der andere weniger. Aber ich bin total unvoreingenommen und denke, dass Paris einen super Trainer verpflichtet hat.“

Tuchel hatte von 2015 bis 2017 Borussia Dortmund trainiert. Sein Abschied dort wurde aber von erheblichen internen Dissonanzen begleitet. Teile der Mannschaft folgten ihm nicht mehr bedingungslos, Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke beklagte öffentlich einen Vertrauensbruch. Schon bei Tuchels Weggang aus Mainz geriet nicht sonderlich harmonisch. In Paris wird Tuchel in diesem Sommer Nachfolger des nicht länger beschäftigten Unai Emery – und soll den Traum vom Gewinn der Champions League realisieren.

Draxler, gebürtiger Gladbecker und groß geworden beim FC schalke 04, aber hat vorher noch eine andere Mission. Sie lautet: den WM-Titel verteidigen. 2014 kam er nur zu einem Kurzeinsatz beim 7:1-Halbfinalsieg gegen Brasilien. Draxler sieht sich seitdem gereift. „2014 war ich sehr, sehr jung und hatte eine schwierige Phase in Schalke hinter mir. Da war ich froh, überhaupt dabei zu sein“, sagt Draxler. „Die Vorzeichen haben sich geändert. Ich bin gereift und ein besserer Spieler geworden. Ich bin sicher, dass ich der Mannschaft viel geben kann, was wichtig für das Turnier ist, und ich denke, dass ich viel Spielzeit bekommen werde.“

Draxler zeigt sich selbstbewusst, obwohl er in Paris noch keine unverzichtbare Größe ist. „Aber ich habe in den letzten Jahren in der Nationalmannschaft viele gute Spiele gemacht“, sagt Draxler. Zum Beispiel beim Confed-Cup im vergangenen Jahr in Russland, als er die Mannschaft als umsichtiger Kapitän zum Turniersieg führte. „Ich habe dem Trainer gezeigt, dass er mir vertrauen kann.“ Auf seiner Position links offensiv ist der Konkurrenzkampf mit marco Reus, leroy Sané und Julian Brandt besonders groß. „Natürlich herrscht Konkurrenzkampf. Aber ich mache mir keine Sorgen, dass ich nicht dabei bin.“