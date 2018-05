Mit leeren Händen endete für den VfL Bochum die Auswärtspartie gegen Arminia Bielefeld.

Der Gastgeber siegte mit 1:0. Beobachter räumten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen ein – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Hinspiel bei Bochum hatte Bielefeld schlussendlich mit 1:0 für sich entschieden.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Arminia Bielefeld mit zwei Änderungen. Diesmal begannen Mika und Kalac für Stoll und Aydin. Auch der VfL Bochum baute die Anfangsaufstellung auf fünf Positionen um. So spielten Mucic, West, Costa Rebelo, Goy und Flechsig anstatt Özdemir, Grave, Schmidt, Asare und Holtkamp.

61 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Bielefeld schlägt – bejubelten in der 25. Minute den Treffer von Mervin Kalac zum 1:0. In der 41. Minute stellte Bochum personell um: Per Doppelwechsel kamen Julian Franke und Lars Holtkamp auf den Platz und ersetzten Marcelo Costa Rebelo und Robin Flechsig. Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Maxim Bairamov vom DSC den Platz. Für ihn spielte Akbar Tchadjobo weiter (47.). Mit dem Ende der Spielzeit strich die Bielefelder gegen den VfL die Optimalausbeute ein.

Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der Arminia Bielefeld ungeschlagen ist. Trotz des Sieges bleibt die Arminia auf Platz acht.

Der VfL Bochum baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Nach 25 absolvierten Begegnungen nimmt der Gast den sechsten Platz in der Tabelle ein. Als Nächstes steht für Bielefeld eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (13:00 Uhr) geht es gegen den FC Schalke 04. Bochum empfängt parallel die SG Unterrath.