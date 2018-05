Die Hammer Spielvereinigung hat am Donnerstag die Verträge mit vier weiteren Spielern des aktuellen Kaders sowie Co-Trainer Alexander Lüggert verlängert.

Das 19-jährige HSV-Eigengewächs Ahmet Acar wird unter Coach Sven Hozjak in seine zweite Oberliga-Saison gehen. Der regionalligaerfahrene Patrick Franke kam im Januar 2017 vom VfB Stuttgart II zur HSV und wird nach dem nur knapp verpassten Aufstieg mit Hamm in seine dritte Oberliga-Saison gehen.

Ebenfalls verlängert wurde mit dem zweitligaerfahrenen Mittelfeld-Allrounder Ralf Schneider, der im Sommer 2017 zur HSV kam und dem in 26 Partien neun Tore gelangen. Der 24-jährige Jarno Peters kam im Sommer 2017 vom SC Verl in den Hammer Osten und wird

auch in der kommenden Saison für die HSV auflaufen. Peters ist Stammtorhüter seines Teams, der alle Oberligaspiele über die volle Distanz bestritten hat. Dabei musste Peters die drittwenigsten Gegentore der Liga hinnehmen.

Darüber hinaus wurde auch der Vertrag mit Co-Trainer Alexander Lüggert verlängert. Der B-Lizenzinhaber folgte im Januar 2017 dem Ruf seines Freundes Sven Hozjak nach Hamm, nachdem er zuvor sechs Jahre lang als Trainer des TuS Westfalia Wethmar tätig war.