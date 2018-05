Mit einem knappen 1:0-Erfolg verschaffte sich der KFC Uerdingen eine gute Ausgangsposition für das Relegations-Rückspiel gegen Waldhof Mannheim. Die Trares-Elf verlangte den Krefeldern einiges ab.

Während KFC-Trainer Stefan Krämer von Beginn an nervös die Seitenlinie auf und ab lief, sah man Mannheim-Trainer Bernhard Trares zumeist auf der Bank sitzen. Für den ehemaligen Trainer der Schalker U23 gab es auch zunächst keinen Grund zum Aufregen. Denn der Tabellenzweite der Regionalliga Südwest lieferte in Durchgang eins eine starke Leistung ab, war die bessere Mannschaft, verpasste es jedoch, eine der zahlreichen guten Möglichkeiten zu nutzen. Am Ende war der Ärger über das so wichtige verpasste Auswärtstor sehr groß.

Trares freut sich auf ein knackiges Rückspiel

„Wir haben uns sehr gut durchkombiniert. Ich bin hochzufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft“, äußerte sich Trares voll des Lobes. Auch wenn die Enttäuschung über die 0:1-Niederlage am Ende überwog, ist für den 52-Jährigen noch längst nichts entschieden. „Da ist noch gar nichts vorbei. Es wird auf jeden Fall ein knackiges Rückspiel geben. Da werden wir dann alles probieren das Ergebnis zu drehen“, lautete die optimistische Kampfansage des Waldhof-Trainers. Aufgrund der starken ersten Hälfte der Gäste war der Uerdinger Erfolg am Ende natürlich etwas glücklich, die Effektivität des KFC war am Ende aber wieder Mal spielentscheidend.

Wir waren nicht bei 100 Prozent und müssen uns in vielen Bereichen steigern, wenn wir in die dritte Liga aufsteigen wollen! Stefan Krämer

Im Gegensatz zu Trares konnte Trainerkollege Krämer mit den ersten 45 Minuten ganz und gar nicht zufrieden sein, auch wenn der Trainer den Gegner als „völlig anderes Kaliber“ bezeichnete, als viele andere Vereine aus der Regionalliga West. „Ich hatte das Gefühl, dass der ein oder andere Spieler durch die ganze Situation etwas gehemmt war“, sagte Krämer. Nach einer taktischen Umstellung zur zweiten Halbzeit entwickelte sich für die Krefelder ein ganz anderes Spiel. Uerdingen wirkte nach vorne deutlich gefährlicher. „Da haben wir einen deutlich besseren Eindruck gemacht. Wir konnten körperlich nochmal auf’s Gaspedal treten“, bewertete der 51-Jährige die Feldüberlegenheit nach dem Seitenwechsel. Trotz der vernünftigen Ausgangsposition erwartet auch der KFC-Trainer am Sonntag einen heißen Tanz: „Wir waren nicht bei 100 Prozent und müssen uns in vielen Bereichen steigern, wenn wir in die dritte Liga aufsteigen wollen." Auf beide Trainer wartet noch viel Arbeit, bevor am Sonntagnachmittag endgültig feststeht, welcher Traditionsverein in den Profifußball zurückkehren wird.