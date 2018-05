Nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga hat der 1. FC Magdeburg sechs Zugänge auf einen Schlag präsentiert.

Marius Bülter wechselt vom Regionalligisten SV Rödinghausen in die Landeshauptstadt. Der Stürmer erzielte in der abgelaufenen Saison 20 Tore in 30 Partien für den West-Regionalligisten. Er unterzeichnete in Magdeburg einen Vertrag bis zum 30.06.2020.

Manfred Osei Kwado schließt sich dem 1. FC Magdeburg von Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern an. Der 22-jährige Deutsch-Ghanaer erhält einen Vertrag bis 30.06.2020.

Der dritte Neue in Magdeburg ist Mittelfeldspieler Rico Preißinger. Der 21-Jährige wechselt vom VfR Aalen zum Aufsteiger. Preißinger erhält einen Vertrag bis zum 30.06.2020.

Mit Joel Abu Hanna kommt zudem ein junger Abwejrspieler nach Magdeburg. Der 20-jährige U-Nationalspieler kommt vom 1. FC Kaiserslautern und unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

Torhüter Jasmin Fejzic stößt aus Braunschweig zum 1. FC Magdeburg. Der 32-jährige Torwart unterschrieb ebenfalls bis zum 30.06. 2020.

Verteidiger Tobias Müller wechselt zudem vom Halleschen FC nach Magdeburg. Auch er erhält einen Vertrag bis zum 30.06.2020.

Drei weitere Verstärkungen plant der FCM noch zu verpflichten.