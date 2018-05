Borussia Mönchengladbach erreichte einen 5:1-Erfolg beim MSV Duisburg.

Mönchengladbach ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Im Hinspiel war kein Sieger ermittelt worden. Damals hatten sich die Mannschaften mit 2:2 getrennt.

Duisburg nahm auf fünf Positionen einen Tausch vor: Stein, Ridder, Nwokolo, Prodanovic und Emuns ersetzten Karapinar, Bennmann, Ulusoy, Aflaz und Wichert. BMG legte los wie die Feuerwehr und kam vor 80 Zuschauern durch Mika Schroers in der vierten Minute zum Führungstreffer. Bereits in der 13. Minute erhöhte Nils Friebe den Vorsprung des Gastes. Marcello Romano überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für Borussia Mönchengladbach (22.). Friebe vollendete zum vierten Tagestreffer in der 23. Spielminute. Wenig später kamen Engin Karapinar und Marvin Kura per Doppelwechsel für Darius-Dacian Ghindovean und Melvin Ridder auf Seiten des MSV ins Match (28.). In der 31. Minute brachte Karapinar das Netz für den Gastgeber zum Zappeln. Mönchengladbach dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Rocco Reitz von BMG den Platz. Für ihn spielte Ryan-Segon Adigo weiter (49.). Schroers zeichnete mit seinem Treffer aus der 62. Minute dafür verantwortlich, dass keine Zweifel mehr am Sieg von Borussia Mönchengladbach aufkamen. Am Schluss gewann die Fohlen gegen den MSV Duisburg.

Duisburg kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile 16 zusammen hat. Ansonsten stehen noch vier Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. Insbesondere an vorderster Front kommt die Duisburger nicht zur Entfaltung, sodass nur 17 erzielte Treffer auf das Konto des MSV gehen. Nach 24 absolvierten Begegnungen nimmt die Zebras den zwölften Platz in der Tabelle ein.

In den letzten fünf Partien ließ Mönchengladbach zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sechs. Die Angriffsreihe von BMG lehrt ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 53 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Trotz des Sieges bleibt die Fohlen-Elf auf Platz vier. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag reist der MSV Duisburg zum Hombrucher SV, während Borussia Mönchengladbach am selben Tag bei Borussia Dortmund antritt.