Am Mittwoch ist rund um den 1. FC Köln eine Menge los. Zwei Abgänge vermeldete der Verein, am Nachmittag wurde auch ein weiterer neuer Spieler präsentiert.

U19-Rechtsverteidiger Kevin Goden wechselt zum 1. FC Nürnberg - ablösefrei. Kölns Innenverteidiger Dominique Heintz wechselt in den Breisgau zum SC Freiburg, um dort unter Trainer Christian Streich den nächsten Schritt in seiner persönlichen Karriere vollziehen zu können.

Auf der anderen Seite verpflichtete der FC mit Niklas Hauptmann einen talentierten Spieler vom Zweitligisten Dynamo Dresden. Aufgrund einer Ausstiegsklausel konnte der 21-Jährige für eine festgeschriebene Ablösesumme wechseln - die soll bei 1,7 Millionen Euro liegen. Die zog der FC - Hauptmann unterschrieb einen Fünfjahresvertrag in Köln. FC-Sportdirektor Armin Veh betonte: "Wir freuen uns sehr, dass Niklas sich für den FC entschieden hat. Trotz seines jungen Alters bringt er eine enorme Spielreife mit und hat sich im Laufe der letzten beiden Spielzeiten zum Leistungsträger bei Dynamo Dresden entwickelt. Er ist extrem laufstark und schaltet sich auf seiner Position sehr effektiv in das Offensivspiel ein. Deshalb passt er sehr gut zu unserer Idee, wie wir in Zukunft Fußball spielen wollen.“

Hauptmann kehrt damit in seine Geburtsstadt zurück. Hauptmanns Vater Ralf hatte bereits 198 Spiele für den FC bestritten. Nun tritt sein Sohn in seine Fußstapfen. Hauptmann kam bisher 59 Mal in der Zweiten Liga zum Einsatz. Jetzt geht ein Traum in Erfüllung mit dem Wechsel in die Heimat. Der Spieler betont: "Ich bin hier geboren und mit dem Verein aufgewachsen. Deshalb weiß ich ganz genau, was es bedeutet, für den FC zu spielen. Der Wechsel hierhin ist für mich der nächste und richtige Schritt: Einerseits haben mich die guten Gespräche mit Armin Veh und Markus Anfang überzeugt, anderseits erwartet unsere Mannschaft eine tolle sportliche Herausforderung bei einem großen Traditionsklub, für die ich brenne und mit der ich mich voll und ganz identifiziere.“