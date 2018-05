Foto-Shootings in neuen Trikots sind für Profi-Fußballer mittlerweile reine Routine. Könnte man meinen.

Denn dem Ex-Schalker Sead Kolasinac unterlief bei der Vorstellung des neuen Shirts vom FC Arsenal ein äußerst peinlicher Fehler.

Während des gesamten Shootings trug er die neue weiße Shorts falsch herum. Das Logo der Gunners, das eigentlich vorne rechts auf der Hose sein sollte, ist gerade noch so hinten links im Bild zu erahnen.

Kolasinac nimmt den Fehler mit Humor



Immerhin nahm Kolasinac die ganze Geschichte mit Humor und postete den Fauxpas auf seiner eigenen Instagram-Seite. Dazu schrieb er: „The moment you realize, you wore your pants the whole shooting wrong. Thank you @stuart_photoafc.“

Auf Deutsch: „Der Moment, wenn dir klar wird, dass du während des gesamten Shootings deine Hose falsch herum getragen hast.“ Dann bedankte sich der Linksverteidiger noch beim Fotografen des FC Arsenal, der ihn offenbar nicht auf sein Missgeschick aufmerksam gemacht hatte.

Innerhalb weniger Stunden klickten über 100.000 Nutzer auf „Gefällt mir“. Die Kommentare reichen von „Wie kann so etwas denn passieren?“ bis „Bruder, du siehst süß aus“. Viele quittierten das Foto auch einfach mit zahlreichen Lach-Smileys.

Kolasinac wechselte vor einem Jahr ablösefrei vom FC Schalke 04 nach London und beendete die Saison mit Arsenal auf einem insgesamt enttäuschenden sechsten Platz.

Unai Emery neuer Trainer beim FC Arsenal



Seit der Winterpause spielt er mit den beiden Ex-Dortmundern Pierre-Emerick Aubameyang und Henrikh Mkhitaryan zusammen.

Am Mittwoch gab der Verein bekannt, dass Unai Emery den Trainerposten in der kommenden Saison übernehmen wird. Der Spanier wird Nachfolger von Arsene Wenger, der nach 22 Jahren seinen Abschied aus der englischen Hauptstadt verkündet hatte.

Emery kommt von Paris St. Germain, wo er trotz Gewinn des Doubles die Erwartungen nicht erfüllen konnte. Er wird in Frankreich vom ehemaligen BVB-Coach Thomas Tuchel ersetzt.