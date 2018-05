Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat einen neuen Torhüter für die kommende Saison verpflichtet. V

on der TSG Sprockhövel aus der Oberliga Westfalen wechselt Sven Möllerke zu den Schwarz-Weißen. Damit reagierten die Verantwortlichen der Essener auf den Weggang von Stammkeeper Johannes Focher, der in der kommenden Spielzeit für den RSV Meinerzhagen auflaufen wird.

Sven Möllerke stand in den letzten beiden Jahren für die TSG Sprockhövel in der Regionalliga West und Oberliga Westfalen zwischen den Pfosten. Der 22-jährige Bochumer ist 1,89 m groß und bestritt in der Hinrunde alle Meisterschaftsspiele der TSG, ehe ein offener Bruch des kleinen Fingers vor Beginn der Rückrunde, für eine längere Verletzungspause sorgte. Der neue Keeper des DFB-Pokalsiegers von 1959 ist Sportstudent an der Universität Bochum.

„Der Kontakt zu den Schwarz-Weißen kam über ETB-Spieler Robin Fechner zustande, den ich schon seit Schulzeiten gut kenne. Durch ihn habe ich dann Co-Trainer Markus auf der Heiden kennengelernt, mit dem ich sehr gute Gespräche hatte. Ich hoffe, dass wir ambitioniert in die neue Saison gehen und möchte endlich wieder spielen, nach meiner Verletzungspause in dieser Spielzeit. Ich denke, dass wir eine gute Truppe zusammen haben werden und die Gespräche mit Manni Wölpper machen mir Mut, dass auch etwas daraus wird, sich im oberen Tabellendrittel festzusetzen“, sagt Sven Möllerke zu seinem Wechsel an den Uhlenkrug.