Arsenal hat einen Nachfolger von Arsene Wenger gefunden. Kann der in Paris gescheiterte Emery die Londoner um Mesut Özil zum Titelglück führen?

Diese Nachricht gab es lange nicht mehr: Der FC Arsenal hat einen neuen Trainer! Die Londoner haben einen Nachfolger für Arsene Wenger gefunden, der nach 22 Jahren Abschied beim Premier-League-Verein aus der englischen Hauptstadt nahm. Der Spanier Unai Emery wird die "Gunners" kommende Saison übernehmen. Dies gab der Klub am Mittwoch offiziell bekannt. Über die Vertragsdauer wurde zunächst nichts vermeldet.

Emery konnte die hohen Erwartungen in Paris nicht erfüllen

Der 46-Jährige war bis zuletzt als Trainer bei Paris Saint-Germain beschäftigt, konnte trotz Gewinn des Doubles in Frankreich die hohen Erwartungen der katarischen Vereinsführung nicht erfüllen. In der Champions League schied PSG im Achtelfinale gegen Titelverteidiger Real Madrid aus. Zu wenig nach dem Mega-Transfer von Neymar. Es folgte die beidseitige Trennung nach zwei Jahren.

Thomas Tuchel hat bereits das Zepter in der französischen Hauptstadt übernommen und wurde am Sonntag der Öffentlichkeit als Nachfolgervorgestellt.

"Ich bin begeistert, zu einem der größten Vereine im Fußball zu kommen", sagte Emery zu seiner Anstellung: "Arsenal ist in der ganzen Welt für seinen Spielstil, sein Engagement für junge Spieler, das fantastische Stadion und die Art, wie der Verein geführt wird, bekannt."

Mit Sevilla gewann Emery die Europa League drei Mal in Folge

Mit dem spanischen Traditionsverein FC Sevilla gewann Emery dreimal in Folge die Europa League: 2014, 2015 und 2016. Gelingt es Emery, aus den "Gunners" endlich einen Titelkandidaten zu formen? In London trifft Emery auf DFB-Spielmacher Mesut Özil, sowie die beiden Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang und Henrikh Mkhitaryan. Ex-Nationalspieler Per Mertesacker hat seine Profi-Karriere zum Saisonende beendet. Unklar ist, wie es für Shkodran Mustafi in London weitergeht.