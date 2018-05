Der 1. FC Köln drückt bei der Kaderplanung für die anstehende Zweitliga-Saison auf das Tempo. Zwei Spieler sind schon da, weitere könnten in Kürze folgen.

Louis Schaub (Rapid Wien) und Lasse Sobiech (FC St. Pauli) wurden bereits verpflichtet. Vor allem in der Abwehr besteht beim FC noch Handlungsbedarf. Denn Dominique Heintz soll kurz vor einem Wechsel zu einem Bundesligisten stehen, auch die Zukunft von Frederik Sörensen und Jorge Meré, die beide eine Ausstiegsklausel besitzen, ist ungeklärt. Zudem liebäugelt Jannes Horn weiter mit einem Abgang zu RB Leipzig.

Rechter Verteidiger: Die größte Baustelle im Kölner Kader

Die größte Baustelle im Kader der Kölner war zuletzt jedoch die Position des Rechtsverteidigers. Hier soll Benno Schmitz für Abhilfe sorgen. Der Transfer von RB Leipzig nach Köln soll kurz vor dem Abschluss stehen. In Leipzig kam der ehemalige Münchner zuletzt kaum zum Einsatz. Es könnte allerdings nicht der einzige neue Rechtsverteidiger bleiben, denn Kölns Sportdirektor Armin Veh verpflichtet. Denn wie der "Kicker" berichtet, soll der Traditionsverein auch an dem Karlsruher Talent Matthias Bader interessiert sein. Der 20-Jährige wird beim KSC nicht verlängern. Da sein Vertrag ausläuft, kann er ablösefrei wechseln. Mit den Karlsruhern hat Bader in der Relegation den Aufstieg in die Zweite Liga gegen Erzgebirge Aue verpasst.

Dresdens Hauptmann tritt in die Fußstapfen seines Vaters

Zwei Rechtsverteidiger im Visier, zudem scheint der neue Trainer Markus Anfang seinen Kapitän aus Kiel mit nach Köln zu bringen. Rafael Czichos, der bei Holstein noch einen Vertrag bis 2020 besitzt, soll auch vor einem Wechsel in die Domstadt stehen. Genau wie Niklas Hauptmann von Dynamo Dresden. Der 21-Jährige kann den Verein aufgrund einer Ausstiegsklausel in Höhe von 1,7 Millionen Euro verlassen. Hauptmanns Vater Ralf hatte bereits 198 Spiele für den FC bestritten. Nun könnte sein Sohn in die Fußstapfen treten.

Sollten diese Transfers klappen, wäre der Kader der Kölner bereits prall gefüllt. Aktuell würde dann nur noch ein Ersatz für Leonardo Bittencourt gefunden werden müssen für die linke offensive Außenbahn. Es sei denn, der Verein kann noch den einen oder anderen Spieler zu einem Wechsel bewegen. Kandidaten gibt es mit Milos Jojic oder Pawel Olkowski auf jeden Fall.

Kölner Personal-Übersicht neue Saison

Bisheriger Kader 2018/19

Tor: Timo Horn, Thomas Kessler

Abwehr: Dominique Heintz, Jonas Hector, Tim Handwerker, Pawel Olkowski, Jannes Horn, Jorge Meré, Frederik Sörensen, Lasse Sobiech (FC St. Pauli)

Mittelfeld: Marco Höger, Matthias Lehmann, Vincent Koziello, Nikolas Nartey, Marcel Risse, Salih Özcan, Milos Jojic, Christian Clemens, Louis Schaub (Rapid Wien)

Angriff: Simon Terodde, Jhon Cordoba, Sehrou Guirassy, Simon Zoller

Neu gehandelt: Kevin Stöger (24, offensives Mittelfeld, VfL Bochum, ablösefrei), Kenny Prince Redondo (23, linkes Mittelfeld, Union Berlin, Vertrag bis 2019), Rafael Czichos (27, Holstein Kiel, Vertrag bis 2020), Donis Avdijaj (21, Schalke, derzeit ausgeliehen an Roda Kerkrade, offensives Mittelfeld). Benno Schmitz (23, RB Leipzig, Vertrag bis 2020), Niklas Hauptmann (21, Mittelfeld, kann Dynamo Dresden für 1,7 Millionen Euro verlassen). Matthias Bader (20, Rechter Verteidiger, Vertrag beim Karlsruher SC läuft aus).

Neu verpflichtet: Lasse Sobiech (FC St. Pauli, ablösefrei), Louis Schaub (Rapid Wien, knapp 3,5 Millionen Euro Ablöse)

Sichere Abgänge: Claudio Pizarro, Sven Müller, Dominic Maroh (alle unbekannt), Lukas Klünter (Hertha BSC, Ablöse knapp 2 Millionen Euro), Leonardo Bittencourt (TSG Hoffenheim, Ablöse knapp 6 Millionen Euro), Yuya Osako (Werder Bremen, Ablöse knapp 4,5 Millionen Euro)

Beliebt bei der Konkurrenz: Dominique Heintz (Schalke, BVB, Frankfurt, Hannover, die Höhe der Ausstiegsklausel ist nicht bekannt, genannt wurden bisher Summen zwischen 3 Millionen Euro und 10 Millionen Euro), Jorge Meré (gefragt in Spanien, kann für etwa 12 Millionen Euro gehen), Frederik Sörensen (gefragt in Italien, kann für etwa 6 Millionen Euro gehen), Jannes Horn (RB Leipzig, sollte mindestens 8 Millionen Euro bringen).