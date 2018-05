Mit 18 Spielern hat sich der BVB auf den Weg nach Los Angeles gemacht. Christian Pulisic steht besonders im Blickpunkt.

Am Dienstagvormittag stand dann doch einmal der Sport im Vordergrund. Borussia Dortmund trainierte an der University of California, knapp 500 Zuschauer kamen zu der öffentlichen Einheit – um zuzusehen, vor allem aber um Autogramme abzustauben. In erster Linie wurde Christian Pulisic, Star der US-Nationalmannschaft, nach dem Training auf jedem Schritt von einer Traube Menschen begleitet.

Die Fotos verbreitete der BVB sofort über seine Kanäle in den Sozialen Netzwerken, denn genau solche Bilder wollen sie ja sehen im Klub: Schnappschüsse, die Begeisterung suggerieren und dabei helfen, die Marke BVB auch in den USA bekannt zu machen. Denn darum geht es während der Marketingreise nach Los Angeles bei jeder Aktion: Ob Pulisic nach dem Training mit Basketball-Legende Steve Nash ein paar Bälle hochhält, der 19-Jährige bei einer Grillparty auf Dave Farrell trifft, den Bassisten der Nu-Metal-Band Linkin Park – immer ist ein Klubfotograf in der Nähe.

Maskottchen ist die größte Attraktion

Um Bilder geht es natürlich auch beim Ausflug nach Los Angeles: Maximilian Philipp und Jeremy Toljan beim Wellenreiten, Jadon Sancho, Alexander Isak und Sergio Gomez auf dem Hollywood Walk of Fame oder Julian Weigl, Andrey Yarmolenko und Sokratis bei einer Tour durch die Warner-Brothers-Filmstudios. Bei der Popularität der BVB-Profis ist durchaus Luft nach oben, die große Attraktion ist das auffällige Maskottchen Emma.