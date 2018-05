YEG Hassel erteilte der SG Finnentrop/Bamenohl eine Lehrstunde und gewann mit 7:0.

Finnentrop/Bamenohl war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Im Hinspiel war der Gast mit 2:6 krachend untergegangen.

Während Hassel auf die Startelf des Vorspieltages setzte, begannen das Spiel bei der SG Berkowitz, Entrup und Hennes statt Strotmann, Schrage und Kleppel. 200 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den YEG schlägt – bejubelten in der elften Minute den Treffer von Faruk Gülgün zum 1:0. Für das 2:0 des Gastgebers zeichnete Seyit Ersoy verantwortlich (30.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Arthur Fell, als er das 3:0 für YEG Hassel besorgte (37.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Mesut Özkaya das 4:0 zugunsten von Hassel (42.). Die Hasseler gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Ersoy schnürte einen Doppelpack (48./71.), sodass der YEG fortan mit 6:0 führte. Semih Esen baute den Vorsprung von YEG Hassel in der 85. Minute aus. Schließlich schlug Hassel vor heimischer Kulisse die SG Finnentrop/Bamenohl im 29. Saisonspiel souverän.

Mit beeindruckenden 71 Treffern stellt der YEG den besten Angriff der Verbandsliga Westfalen 2. Trotz des Sieges bleibt YEG Hassel auf Platz zwei.

In der Verteidigung von Finnentrop/Bamenohl stimmt es ganz und gar nicht: 83 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Der Aufsteiger bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Verbandsliga Westfalen 2. Nach 29 absolvierten Begegnungen nimmt die Spielgemeinschaft den zehnten Platz in der Tabelle ein.

Mit insgesamt 54 Zählern befindet sich Hassel voll im Fahrwasser. Die Formkurve der SG dagegen zeigt nach unten. Am 27.05.2018 reist der YEG zur nächsten Partie zu Holzwickeder SC. Schon am Sonntag ist die SG Finnentrop/Bamenohl wieder gefordert, wenn Viktoria Resse zu Gast ist.