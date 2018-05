Die TuS Kaltehardt kam gegen den SV Herbede mit 0:7 unter die Räder.

Das Hinspiel bei Kaltehardt hatte Herbede schlussendlich mit 2:0 für sich entschieden.

Der SV Herbede nahm in der Startelf zwei Veränderungen vor und begann die Partie mit Hope und Hammouda statt Silberbach und Buth. Auch die TuS Kaltehardt tauschte auf vier Positionen. Dort standen Polanik, Härter, Hendel und Ladwig für Machholz, Roggenbuck, Sperlich und Löhken in der Startformation.

Mike Szappanos trug sich in der sechsten Spielminute in die Torschützenliste ein. Benjamin Homann schoss die Kugel zum 2:0 für Herbede über die Linie (18.). In der 39. Minute brachte Szappanos das Netz für den Gastgeber zum Zappeln. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den SV Herbede. In Durchgang zwei lief Niclas Roggenbuck anstelle von Nils Niemeier für Kaltehardt auf. Dem 4:0 durch Szappanos (50.) ließen Ion-Alin Nica (60.) und Ümran Sisman (63.) weitere Treffer für Herbede folgen. In der 67. Minute stellte die Herbeder personell um: Per Doppelwechsel kamen Shkumbin Ajvazi und Vincent Holthaus auf den Platz und ersetzten Homann und Nica. Oilid Hammouda schraubte das Ergebnis in der 78. Minute zum 7:0 für den SV Herbede in die Höhe. Ein starker Auftritt ermöglichte Herbede am Montag einen ungefährdeten Erfolg gegen die TuS Kaltehardt.

Mit drei Punkten im Gepäck schiebt sich der SV Herbede in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz.

Kaltehardt musste sich nun schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Gast insgesamt auch nur sieben Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Kaltehardter hat auch nach der Pleite die 13. Tabellenposition inne.

Mit 45 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Herbede eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei der TuS Kaltehardt nach sechs Spielen ohne Sieg der Wurm drin. Am 27.05.2018 reist der SV Herbede zur nächsten Partie zur DJK Wattenscheid. Das nächste Mal ist Kaltehardt am 27.05.2018 gefordert, wenn die TuS Harpen zu Gast ist.