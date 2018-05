Ein Torjäger aus der Oberliga Niederrhein hat sich bei Rot-Weiss Essen im Training vorgestellt. Ebenfalls nahmen zwei U19-Spieler am Training teil.

Beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen hat sich ein Torjäger aus der Oberliga Niederrhein vorgestellt. Leroy Jacques Mickels, der während der laufenden Oberliga-Saison zum 1. FC Monheim gewechselt war und dort zehn Tore in 20 Spielen auf dem Konto hat, spielt für einen Vertrag vor. Außerdem dabei: Lukas Raeder sowie die U19-Spieler Nicolas Hirschberger und Qlirim Gashi. Der ehemalige Bayern-Keeper Raeder ist derzeit bei seiner Familie in Essen zu Besuch und will sich bei den Bergeborbeckern nur fithalten.

Hier die aktuelle Übersicht des RWE-Kaders für die neue Saison:



Tor

Robin Heller - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Marcel Lenz - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Abwehr

Philipp Zeiger - Vertrag bis: 30. Juni 2020

Kevin Grund - Vertrag bis: 30. Juni 2020

Robin Urban - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Tolga Cokkosan - Vertrag bis 30. Juni 2019

Mittelfeld

Timo Brauer - Vertrag bis 30. Juni 2019

Nico Lucas - Vertrag bis 30. Juni 2019

Ismail Remmo - Vertrag bis 30. Juni 2019

Benjamin Baier - Vertrag bis 30. Juni 2020

Cedric Harenbrock - Vertrag bis 30. Juni 2019

Angriff

Marcel Platzek - Vertrag bis 30. Juni 2020

David Jansen - Vertrag bis 30. Juni 2019

Kai Pröger - Vertrag bis 30. Juni 2019

Florian Bichler (SV Elversberg)

Kevin Freiberger (SF Lotte)

Auslaufende Verträge:

Stefan Jaschin, Dennis Malura, Kamil Bednarski, Roussel Ngankam, Jan-Steffen Meier, Boris Tomiak, Simon Skuppin

Abgänge: Hervenogi Unzola (Wattenscheid 09)