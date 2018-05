In der abgelaufenen Bundesliga-Saison wusste Amine Harit auf Schalke zu begeistern. Nun darf sich der Flügelflitzer bei der WM 2018 zeigen.

Amine Harit vom Vizemeister FC Schalke 04 und Aziz Bouhaddouz vom Zweitligisten FC St. Pauli stehen in Marokkos Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Nationaltrainer Hervé Renard berief die beiden Deutschland-Legionäre am Donnerstag in sein 26-köpfiges Aufgebot für die Endrunde vom 14. Juni bis 15. Juli, bei der auch der frühere Bayern-Profi Mehdi Benatia vom italienischen Meister Juventus Turin dabei sein wird.