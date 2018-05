Nach dem Kreispokal konnte die U19 des Wuppertaler SV am Donnerstag im Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen mit 3:1 (3:1) im Finale auch den Niederrheinpokal gewinnen.

Im Halbfinale hatte die U19-Niederrheinligamannschaft von Pascal Bieler bereits den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ausgeschaltet. Auch der Finalgegner Rot-Weiß Oberhausen spielt in der Bundesliga, aber der WSV ließ zu keiner Zeit Zweifel daran, wer den Niederrheinpokal gewinnen würde und somit in der kommenden Saison im DFB-Pokal spielen wird. Bereits in der ersten Minute gingen die Gastgeber durch Julian Meier in Führung. Auch durch das zwischenzeitliche 1:1 von Jakob Helfer ließ sich Wuppertal nicht zurückwerfen, denn Tom Meurer und Mihai Bogoui sorgten mit ihren Toren noch vor der Halbzeit für den 3:1-Endstand. Auch in der zweiten Hälfte waren die Wuppertaler klar überlegen und hatten genug Chancen, um das Spiel vorzeitig zu entscheiden.

Nach dem zweiten Platz in der Niederrheinliga, dem Kreispokal und nun dem Niederrheinpokalsieg war der Trainer Pascal Bieler sehr stolz auf seine Mannschaft: "Für uns ist das mega. Wir holen die Pokale und qualifizieren uns für den DFB-Pokal. Das ist für die Mannschaft, die in der nächsten Saison aufläuft ein Riesending. Am Ende des Tages ist das auf jeden Fall verdient." Dass es den Bundesligisten so dominiert, hat er seinem Team auch vor dem Spiel zugetraut: "Wir wissen, wie gut wir sind und dass Gegner, die mitspielen wollen, uns liegen. Die Jungs waren auf den Punkt da und motiviert."

Ex-Trainer Britscho mit an der Seitenlinie

Auch Christian Britscho, der die Mannschaft noch in der Hinrunde trainiert hatte und mittlerweile Trainer der Regionalligamannschaft ist, hat laut Bieler einen großen Anteil an dem Erfolg. Auch deshalb war er am Donnerstag mit an der Bank und bei seinem alten Team: "Er hat einen riesigen Anteil. Er hat alles mit aufgebaut und das ganze System eingeführt. Außerdem hat er die Jungs am Anfang mit uns zusammen aufgestellt. Deshalb sind sie auch froh, dass er an der Linie steht. Ebenso bin ich froh, dass er mir helfen kann. Er gehört vollkommen zum Team. Wir haben zusammen den Pott geholt."

Britscho selbst fand nach dem Pokalsieg der U19 bescheidenere Worte, freute sich aber umso mehr für die Mannschaft: "Wir haben verdient den Pokal gewonnen. Ich freue mich total mit den Jungs. Am allermeisten freut es mich, dass es kein ergaunerter oder erzitterter Sieg war, sondern ein völlig verdienter. Das ist das Schönste, weil es für die Qualität der Mannschaft spricht. Mein Anteil ist verschwindend gering. Trotzdem bin ich stolz, dass die Jungs sich für eine harte Saison belohnt haben. Das macht mich froh."