Am Pfingstmontag (21. Mai 2018, 17.30 Uhr) steigt im Stadion Niederrhein das Niederrheinpokal-Endspiel zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen. Zwei Ehemalige verraten ihre Tipps.

Wir haben vor dem Pokal-Schlagerspiel, welches mit hoher Wahrscheinlichkeit ausverkauft sein wird, bei zwei Vereins-Ikonen beider Klubs nachgefragt, wie sie denn die Saison des jeweiligen Vereins bewerten und wie ihr Tipp für das Pokalfinale lautet.

Jörg Lipinski (RWO: 1997 bis 2002, RWE: 1991 bis 1994 und 2002-2003):

"Ich muss gestehen, dass ich zuletzt familiär sehr eingebunden war und die Saison der beiden Klubs gar nicht so verfolgt habe. Am Ende dürften aber sowohl RWO als auch RWE enttäuscht sein. Umso bedeutender wird das Pokalspiel für Oberhausen und Essen sein. Ich habe bei beiden Klubs schöne Zeiten erlebt. Die Zeit bei RWO unter Trainer Aleksandar Ristic war wunderschön, und dieser werde ich nie vergessen. Genauso war es in Essen unter Jürgen Röber und dem Pokalfinale in Berlin. Ich möchte gar nicht sagen, für wen mein Herz schlägt. Beide Vereine bedeuten mir sehr viel."

Tipp: 2:2, der Glücklichere soll im Elfmeterschießen gewinnen.

Achim Weber (RWO: 1998-1999 und 2000-2001, RWE: 2001-2004)

"Ich habe die Saison der beiden Klubs mit Interesse verfolgt. Mit Platz neun und zehn können weder Oberhausen noch Essen zufrieden sein. Ich glaube aber, dass RWO in Rahmen der Möglichkeiten eine gute Serie gespielt hat. Mit ein paar Punkten mehr wäre man auch Vierter oder Fünfter geworden. Essen hat jetzt dagegen zwei Jahre enttäuscht. RWE hat die Hoch3-Aktion ins Leben gerufen und daran muss man sich auch messen lassen. Zwei Jahre hat man jetzt einiges, darunter auch Trainer, ausprobiert und konnte kein Wörtchen um den Aufstieg mitreden. In der nächsten Saison zählt für Rot-Weiss Essen nur der Aufstieg - das ist klar. Ich hatte bei beiden Klubs eine schöne Zeit und möchte mich gar nicht festlegen, für wen mein Herz denn höher schlägt."

Tipp: RWO wird 4:3 nach Elfmeterschießen gewinnen.