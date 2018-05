Nach dem die Sportfreunde Baumberg auf einen Lizenzantrag verzichten müssen, haben die Monheimer nun die nächste Hiobsbotschaft zu verkraften.

Wie RevierSport exklusiv erfuhr, muss sich der Verein am Saisonende nach einem neuen Trainer umsehen. Salah El Halimi, derzeit noch Macher des Erfolgs bei den Blauen, teilte am Dienstagabend in einer Mannschaftsbesprechung seinen Rücktritt zum Saisonende mit. Einen Nachfolger für den 41-Jährigen gibt es noch nicht.

El Halimi blickt in Monheim auf eine bewegte Station zurück. Als Co-Trainer von Jörg Vollack, David Moreno und Markus Kurth feierte er die Qualifikation für die Oberliga Niederrhein und den Niederrheinpokalsieg im Finale gegen Rot-Weiß Oberhausen (1:0). In der Saison 13/14 wurde er nach der Trennung von Ex-RWE-Profi Kurth zum Cheftrainer ernannt und sicherte mit drei Siegen aus den letzten drei Spielen den Klassenerhalt. Ein Jahr später, zwischendurch hatte Marc Schweiger den Verein von der Monheimer Sandstraße übernommen, sollte ihm dies nach einer misslungenen Hinrunde nicht mehr gelingen.

Er selbst leitete dann jedoch eine glorreiche Wende ein. In seiner ersten kompletten Saison als Verantwortlicher an der Seitenlinie stieg El Halimi mit dem Verein in die Oberliga auf, im zweiten Jahr danach kämpften die Sportfreunde lange um die Meisterschaft. Nach der 3:4-Niederlage am Sonntag beim SV Straelen und nun sieben Punkten Rückstand auf die Spvg Schonnebeck ist dieser Kampf verloren. Dennoch steht der DFB-Pokalteilnehmer der Saison 13/14 auf einem achtbaren vierten Platz - der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.