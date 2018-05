Robbie Kruse ist von Australiens Nationaltrainer Bert van Marwijk fürs vorläufige WM-Aufgebot nominiert worden.

Kruse gehört der 26-köpfigen Reisegruppe an, die sich in der Türkei auf die bevorstehende Weltmeisterschaft in Russland vorbereitet. Dort treffen die „Socceroos“ in Gruppe C auf Frankreich, Peru und Dänemark. Kruse, der bereits im vergangenen Jahr am Confed-Cup in Russland teilgenommen hatte, steht aktuell bei 62 Länderspielen, in denen er fünf Treffer erzielen konnte.

In der abgelaufenen Premierensaison für den VfL hat der 29-jährige Flügelspieler 30 Spiele absolviert, in denen ihm sieben Treffer sowie sechs Vorlagen gelangen. Am 3. Juni will Bert van Marwijk den endgültigen WM-Kader der Jungs aus Down Under bekannt geben.