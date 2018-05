Mit Kevin Barra verlässt die SpVg. Schonnebeck ein absoluter Leistungsträger zum FC Kray. Doch Mittelfeldakteur hat noch ein großes Ziel mit den Schwalben: Seinen dritten Aufstieg feiern.

Bei den Fans auf der Tribüne steht Kevin Barra für seine wichtigen Tore hoch im Kurs. Auch gegen TuRU Düsseldorf hat der 28-jährige Mittelfeldspieler wieder bewiesen, wie wertvoll er für seine Mannschaft in dieser Saison ist. In der 55. Spielminute sorgte er einer bis dahin verkrampften Partie für die Erlösung: Aus 17 Metern vollendete der kommende FC-Kray-Spieler mit einem trockenen Schuss ins lange Eck. Mit jetzt acht Treffern ist Barra zusammen mit Thomas Denker drittbester Schütze der Schonnebecker. Bei seiner Auswechselung bekam er viel Applaus und Standing Ovations von den Zuschauern.

"Ich glaube schon, dass das Tor ein Dosenöffner für uns war", sagte der Mittelfeldstratege nach Abpfiff. Sein Trainer Dirk Tönnies bestätigte dies anschließend ebenfalls. Auf diese Tore werden die Schwalben in der kommenden Saison jedoch verzichten müssen. Wie Dirk Tönnies den Verlust in der kommenden Saison kompensieren wird, bleibt weiterhin abzuwarten.

Barra kehrt dann wieder zum FC Kray zurück, mit dem er in der Saison 2011/12 überraschend in die Regionalliga West aufstieg. Sollte es in dieser Spielzeit auch mit den Schonnebeckern klappen, wäre es sein dritter Aufstieg. Barra: "Damit kann man sich selbstverständlich sehr gut verabschieden". Nervös wird Barra allerdings vor dem Saisonfinale nicht, sondern freut sich auf den Endspurt. In Sachen Aufstieg ist er einer der erfahrensten Spieler bei den Schwalben und kann damit seiner Mannschaft auch das nötige Quäntchen Ruhe vermitteln. Auch im Team sei von Anspannung nichts zu merken. "Es ist alles ganz entspannt. Wir wissen, wenn wir zweimal gewinnen, sind wir oben dabei, das kann uns keiner mehr wegnehmen. Wir haben es in der eigenen Hand", erklärt Barra.

Ich habe hier Freunde für's Leben gefunden Kevin Barra, SpVg. Schonnebeck

Wenn Barra an seinen bevorstehenden Wechsel denkt, wird er schon etwas wehmütig, wie er verriet. "Die Leute hier werden mir definitiv fehlen. Ich kenne viele Leute, komme super mit Trainern und dem Vorstand klar und habe hier Freunde für's Leben gefunden", erklärte er nach nach seinem vorletzten Heimspiel am Schetters Busch. Er schwärmte zudem von der Stimmung und der Atmosphäre, die innerhalb des gesamten Vereins herrscht. "Seit drei Jahren, seit hier Oberliga-Fußball geboten wird, ist die Stimmung hier überragend."

Dennoch sei es Zeit für eine Veränderung. Weiter befasse er sich mit seinem neuen, alten Verein aber noch nicht. "Ich fahre jetzt erstmal eine Woche in den Urlaub und dann stehen noch die letzten beiden Partien an, erst dann befasse ich mich mit dem FC Kray". Die Fans der Schonnebecker können also sicher sein, dass Barra bis zur letzten Minute alles für seine Mannschaft geben wird, um das große historische Ziel zu erreichen.