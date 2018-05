Schon nach vier Minuten kam es beim Abstiegsduell in der 2. Bundesliga zwischen Darmstadt 98 und Erzgebirge Aue zu einem großen Aufreger.

Es war der spannendste Abstiegskampf, den es in der 2. Bundesliga je gegeben hat. Am 34. und letzten Spieltag mussten noch sechs Vereine bangen. Eine einmalige Konstellation. Vier der sechs Teams kkonnten noch am Sonntag den Klassenerhalt feiern, für eine Mannschaft ging es in die Relegation, ein Verein steigt zusammen mit dem 1. FC Kaiserslautern direkt in die 3. Liga ab. Getroffen hat es Eintracht Braunschweig. Das Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga ist nach dem 2:6-Debakel in Kiel nicht mehr zu retten.

In der Relegation muss Erzgebirge Aue nach einer bitteren 0:1 (0:0)-Niederlage bei Darmstadt 98 antreten. Der Frust bei den Veilchen ist groß. Denn Aue wurde in der ersten Halbzeit in Darmstadt vom Schiedsrichtergespann eindeutig verschaukelt. In der vierten Minute erzielten die Gäste ein klares Tor. Calogero Rizzuto schoss den Ball aus dem Rückraum auf das 98-Tor, Marvin Mehlem fälschte die Kugel unglücklich ab, Romain Brégerie versuchte den Fehler seines Kollegen auszubügeln, kam jedoch zu spät. Der Ball war vor der Rettungstat des Franzosen klar über der Linie.

Das sahen alle Anwesenden im Stadion, der Linienrichter jedoch nicht. Die Gäste-Spieler konnten es nicht fassen. Das Spiel lief weiter. Da der Videobeweis in der 2. Bundesliga noch nicht zum Einsatz kommt, konnte diese krasse Fehlentscheidung auch nicht korrigiert werden.

Als hätte ein geklautes Tor nicht gereicht, folgte in der 31. Minute der nächste Mega-Bock der Schiedsrichter. Und wieder wurde Aue benachteiligt. Der Ex-Schalker Felix Platte wehrte eine Aue-Ecke im Strafraum im Stile eines Volleyballers mit dem Unterarm ab - der Pfiff blieb jedoch aus. So ging es mit einem 0:0 in die Pause. In der Schlussphase kassierte Aue das 0:1.