Zlatko Junuzovic wechselt im Sommer von Fußball-Bundesligist Werder Bremen zum österreichischen Meister Red Bull Salzburg.

Der 30-Jährige kommt ablösefrei und erhält in Salzburg einen Dreijahresvertrag, wie der Verein am Sonntag mitteilte. Nach sechseinhalb Jahren bei Werder hatte der Österreicher zuletzt eine Vertragsverlängerung abgelehnt und sich beim letzten Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (0:0) vor einer Woche emotional vom Bremer Publikum verabschiedet. "Ich will maximalen Erfolg! Wir werden versuchen, wieder in jedem Bewerb das Beste herauszuholen", kündigte Junuzovic nun mit Blick auf seine neue Aufgabe an.

Salzburg hatte in dieser Saison das Halbfinale der Europa League erreicht und war dort erst nach Verlängerung an Olympique Marseille gescheitert. "Meine Ambitionen, Titel zu holen, sind groß", betonte der Mittelfeldspieler. Insgesamt 197 Spiele bestritt der Österreicher für Werder Bremen. Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund bezeichnete Junuzovic als "absoluten Führungsspieler".