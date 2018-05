Der frühere Fußball-Bundesligist Stuttgarter Kickers spielt künftig nur noch fünftklassig.

Die «Blauen» gewannen zwar am Samstag am letzten Spieltag der Regionalliga Südwest mit 3:1 (2:1) gegen den FSV Frankfurt, beendeten die Saison aber dennoch auf Rang 17, weil der Tabellen-16. KSV Hessen Kassel gleichzeitig Eintracht Stadtallendorf mit 3:2 (1:0) bezwang. Damit konnten die Kickers nicht mehr an Kassel vorbeiziehen und steigen erstmals in ihrer Clubgeschichte in die Oberliga ab.

Präsident Rainer Lorz erklärte kürzlich, dass der hoch verschuldete Verein nach der Sommerpause in der fünften Liga den direkten Wiederaufstieg anstreben werde. Die Stuttgarter Tore gegen Frankfurt erzielten Alessandro Abruscia, Marvin Jäger und Lhadji Badiane.