Schalke 04 hat das Halbfinal-Hinspiel um die deutsche U19-Meisterschaft bei der TSG Hoffenheim mit 1:0 (0:0) gewonnen. Das Rückspiel steigt am Dienstag (18 Uhr).

Mit einer breiten Brust wollten die A-Junioren am Vatertag das erste Halbfinale bei der TSG Hoffenheim bestreiten. Dazu hatten die Königsblauen gute Gründe. In der Weststaffel setzte sich die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert souverän mit elf Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Borussia Dortmund durch. Schalke spielt ein tolle Saison: "Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben. Diesen Titel kann uns keiner mehr nehmen. Jetzt wollen wir aber mehr", sagte Elgert vor dem Start der Endrunde.

Im Dietmar-Hopp-Stadion wartete ein Gegner, vor dem die Gäste aus Gelsenkirchen großen Respekt haben. Bereits im Dezember kam es zum Duell mit den Hoffenheimern. Im Viertelfinale des DFB-Vereinspokals unterlagen die Schalker verdient mit 0:2.

Die Königsblauen haben die richtigen Schlüsse aus diesem Spiel gezogen, denn das Halbfinal-Hinspiel wurde von der ersten Minute an von den Gästen dominiert. Vor den Augen von Schalke-Manager Christian Heidel und TSG-Trainer Julian Nagelsmann zeigten die Gäste aus dem Ruhrgebiet eine bärenstarke Leistung gegen den Sieger der Staffel Süd/Südwest. Lediglich die mangelnde Chancenverwertung der Elgert-Elf verhinderte ein Debakel aus Sicht der Hausherren. Schon vor der Halbzeit kam Schalke zu acht Torabschlüssen, die jedoch ungenutzt blieben. Auf der anderen Seite ließ S04 nichts zu. "Das war ein starker Auftritt unserer Mannschaft. Nur die Tore haben gefehlt", resümierte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel im Halbzeit-Interview mit Sport 1.

Nach dem Seitenwechsel sollte es dann aber auch mit dem Abschluss klappen. Schalke war drückend überlegen und wurde in der 60. Minute belohnt. Nassim Boujellab traf auf Vorlage des bärenstarken Benjamin Goller zum 1:0.

Die Knappen mussten in der Folge nur eine Schrecksekunde überstehen, als Hoffenheims Tim Linsbichler aus kurzer Distanz an Schalke-Torwart Timon Weiner scheiterte (73.). Schalke brachte das Ergebnis in der Schlussphase souverän über die Zeit und kann sich berechtigte Hoffnungen auf den Finaleinzug machen.

Das Rückspiel steigt am kommenden Dienstag im Oberhausener Stadion Niederrhein. Anstoß ist um 18 Uhr. Das zweite Halbfinale bestreiten Hertha BSC und Borussia Dortmund.