Die Zweitvertretung des SC Paderborn 07 gewann mit 1:0 gegen Arminia Bielefeld 2 und verabschiedete sich mit einem Sieg in die Saisonpause.

Den großen Hurra-Stil ließ Paderborn II vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier. Das Hinspiel bei der Arminia 2 hatte der SCP II schlussendlich mit 4:1 für sich entschieden.

Der SC Paderborn 07 II startete mit drei Veränderungen in die Partie: Driller, Schindler und Sieben für Geurts, Itter und Steringer. Auch der DSC 2 stellte um und begann mit Sewing, Aydincan, Gaye und Jaddoua für Klose, Rausch-Bönki, Rump und Kaynak.

In der 18. Minute brachte Dardan Karimani den Ball im Netz von Arminia Bielefeld 2 unter. Bis zum Pausenpfiff blieb es dann bei der knappen Führung von Paderborn II. Zum Seitenwechsel ersetzte Malte Kaiser vom Gastgeber seinen Teamkameraden Phil-Thierri Sieben. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem SCP II und der Arminia 2 aus.

Der SC Paderborn 07 II klettert nach diesem Spiel auf den elften Tabellenplatz. Mit neun Punkten aus den letzten fünf Spielen macht die Paderborner deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will. Paderborn II schnitt insgesamt mäßig ab. Acht Siege und vier Remis stehen 16 Niederlagen gegenüber.

Dieses Mal entkommt der DSC 2 nur knapp dem Abstieg. Nach 27 Spielen steht der Gast auf Platz 15. Arminia Bielefeld 2 bleibt das Pech treu, was die vierte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag empfängt der SCP II den FC Brünninghausen, während die Arminia 2 am selben Tag bei der Hammer SpVg antritt.