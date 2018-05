Die Hammer SpVg geht mit einem 2:0-Erfolg bei der Sportfreunde Siegen in die Saisonpause.

Im Hinspiel hatte es keine Tore zu sehen gegeben.

Siegen nahm in der Startelf eine Veränderung vor und begann die Partie mit Volk statt Endo. Auch Hamm tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Below und Kickermann für Kljajic und Loheider in der Startformation.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Sportfreunde Siegen und den HSV ohne Torerfolg in die Kabinen. Bei der Hammer SpVg kam zu Beginn der zweiten Hälfte Alan Bezhaev für Felix Frank in die Partie. Beim Gast kam Leon Tia für Ralf Schneider ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (68.). Tia brachte Siegen per Doppelschlag ins Hintertreffen. Der Akteur war gleich zweimal erfolgreich zur Stelle (77./81.). Am Ende schlug Hamm die Sportfreunde Siegen auswärts.

Nach allen 27 Spielen findet sich Siegen in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der Oberliga Westfalen vorbereiten. Sieben Punkte aus fünf Spielen, so lautet die jüngste Bilanz des Gastgebers der nun abgeschlossenen Saison. Zum Saisonabschluss weist der Absteiger lediglich sieben Siege vor, denen sechs Remis und 14 Niederlagen gegenüberstehen.

Trotz der drei Zähler macht der HSV im Klassement keinen Boden gut. Im gesamten Saisonverlauf holte die Spielvereinigung 13 Siege und acht Remis und musste nur fünf Niederlagen hinnehmen. Die nächste Station der Sportfreunde Siegen am 13.05.2018 heißt die TSG Sprockhövel. Das nächste Mal ist die Hammer SpVg am 13.05.2018 gefordert, wenn Arminia Bielefeld 2 zu Gast ist.