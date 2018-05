Der Drittligist Fortuna Köln, der lange um den Aufstieg in die Zweite Liga spielte, plant die kommende Saison.

Nach dem ärgerlichen 0:3 nach Verlängerung im Halbfinale des Mittelrheinpokals bei der Kölner Viktoria am Dienstag gab der Verein am Mittwoch bekannt, dass sechs Spieler vor dem letzten Spieltag gegen den SC Paderborn (Samstag, 14 Uhr) verabschiedet werden.

Thomas Bröker, Amir Falahen, Cimo Röcker, Christopher Theisen, Lars Bender und Markus Pazurek (Borussia Mönchengladbach II) werden die Domstädter verlassen. Mit diesen Entscheidungen steht ein Großteil des Kaders bereits für die kommende Spielzeit in Liga drei.

Nach aktuellem Stand geht die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat mit 22 Spielern in die Spielzeit. Verpflichtet wurden bisher Rechtsverteidiger Sebastian Schiek vom Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach und Offensivspieler Michael Eberwein von Borussia Dortmund II, der in der Regionalliga West in 15 Begegnungen zwei Treffer erzielen konnte. „Wir sind mit unserer Kaderplanung schon im fortgeschrittenen Stadium und planen mit einer vergleichbaren Kadergröße wie in dieser Spielzeit. Priorität hat die Erweiterung der offensiven Möglichkeiten, denn meine Analyse hat ergeben, dass der Erfolg der Saison von zu wenigen Schultern getragen wurde. Wir müssen uns da breiter aufstellen“, betont Koschinat.

Im Sturm zählen die Kölner auch auf Angreifer Daniel Keita-Ruel, der allerdings Angebote namhafter Konkurrenten hat. Nach RS-Informationen soll der Knipser, der in dieser Saison 14 Treffer in 36 Partien erzielte, in aussichtsreichen Verhandlungen mit dem Zweitliga-Aufsteiger SC Paderborn sein. Als Ablösesumme soll Keita-Ruel eine vertraglich festgeschriebene Summe in Höhe von 250.000 Euro in seinem Vertrag haben.