Wattenscheid 08 steckt im Abstiegskampf in der Landesliga. Das Team von Trainer Jürgen Meier hat aber zwei Spiele weniger als die Konkurrenz. Das macht Hoffnung im Endspurt.

Für Schwarz-Weiß Wattenscheid 08 war der 1:0-Sieg am Sonntag gegen den VfL Kemminghausen wie eine Befreiung. Nicht nur war es der erste Dreier nach zuvor acht sieglosen Partien, es war viel mehr die Bestätigung eines spielerisch positiven Trends für die Mannschaft von Trainer Meier, der ausgerechnet gegen einen unmittelbaren Konkurrenten im Abstiegskampf zum Erfolg führte.

Diesen Trend hat Meier schon vor drei Wochen gegen den Tabellenführer BSV Schüren ausgemacht. "Da haben wir eigentlich ein richtig gutes Spiel gezeigt, haben aber zwei unnötige Gegentore bekommen", sagt der Trainer rückblickend. Danach folgte das Duell gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten SV Hilbeck. Aus der Sicht von Wattenscheid ein eigentlich überragendes Spiel, welches man mit 4:2 gewinnen konnte. Doch da ein nicht spielberechtigter Akteur eingewechselt wurde, wurde die Partie im Nachgang für Hilbeck gewertet. Drei Punkte weg, über die man sich in Hilbeck mehr als freuen dürfte. Es folgte ein Unentschieden gegen Günnigfeld, immerhin Fünfter, und eben der Sieg gegen den VfL. "Die vergangenen Auftritte geben uns Hoffnung", gibt sich Meier optimistisch.

Tatsächlich ist die aktuelle Tabellenlage aber nicht so aussichtslos wie es im ersten Moment scheint. Wattenscheid liegt auf Platz 15 - zwei Punkte hinter dem rettenden Platz 14. Und die Bochumer haben zwei Spiele weniger als die Konkurrenz. Das gibt extra Hoffnung.

Da haben wir ein richtiges Brett vor der Brust. Jürgen Meier

Das erste der beiden Nachholspiele findet am Donnerstag statt. Und mit dem SC Obersprockhövel wartet eine Mannschaft, die theoretisch noch Chancen auf die Aufstiegsrelegation hat. "Da haben wir ein richtiges Brett vor der Brust", warnt Meier. Resignieren will der Coach allerdings nicht. Mut macht neben der aktuellen Form auch die Tatsache, dass die 08er das Hinspiel in Obersprockhövel gewinnen konnten.

Aber auch Obersprockhövel ist in bestechender Form. Die Mannschaft kommt mit einer Siegesserie von fünf Spielen an die Dickebankstraße.

Zwei defensiv sehr gute Teams treffen aufeinander

Bei der Partie treffen zwei defensiv sehr gut aufgestellte Mannschaften aufeinander. Wattenscheid lässt für ein abstiegsgefährdetes Team verhältnismäßig wenig Tore zu - mit 46 Gegentoren hat man von den unteren Teams die mit Abstand beste Abwehr. Der Sportclub auf der anderen Seite stellt mit nur 33 Gegentreffern gleich die beste Verteidigung der gesamten Liga.

Dennoch werden beide Mannschaften auch versuchen wollen, Akzente nach vorne zu setzen und Tore zu erzielen, denn beide Teams brauchen einen Sieg. "Dank der Nachholspiele haben wir es zwar noch in der eigenen Hand. Das hilft uns aber nicht, wenn wir in diesen nicht punkten", analysiert Meier.