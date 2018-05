Landesligist FC Kray hat eine wichtige Personalfrage geklärt. Die Essener können einen neuen Trainer für ihre A-Jugend präsentieren.

Olaf Gaedigk übernimmt zur kommenden Saison das Amt des Cheftrainers der U19 an der Buderusstraße. Der A-Lizenzinhaber betreute zuletzt die U19 der SG Wattenscheid 09, war Co-Trainer von Farat Toku bei der Regionalligamannschaft von Wattenscheid 09 sowie als Cheftrainer im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Bochum und als Scout für Borussia Dortmund tätig. Die Zusage ist unabhängig von der Ligazugehörigkeit in der nächsten Saison.

Aktuell stehen die Krayer auf Platz acht in der U19-Niederrheinliga. Die Mannschaft gewann ihre letzten vier Spiele und qualifizierte sich so für die Relegation.

Zum weiteren Funktionsteam gehört auch Phillip Gaedigk, der einst für den VfL Bochum und die SG Wattenscheid 09 im Jugendbereich gespielt hat. Er wird ab der kommenden Saison die U19-Mannschaft als Co-Trainer betreuen. Zudem gab auch der langjährige Mannschaftsbetreuer Michael Peltzer seine Zusage für die kommende Saison. Auch hier sind die Planungen für den Funktionsstab noch nicht vollständig beendet.

Mit dem angesprochenen Funktionsteam sollen durch eine langfristige Zusammenarbeit wieder andere Tabellenregionen als in dieser Saison in der Niederrheinliga erreicht werden. Ziel in unserer langfristigen Planung ist das Erreichen der oberen Tabellenplätze. Im Vorjahr scheiterte der FC Kray nur knapp am Bundesliga-Aufstieg. "Darauf werden alle Beteiligten hinarbeiten. Durch zwei Kunstrasenplätze, ein eigenes Jugendvereinsheim sowie einer möglichen physiotherapeutischen Betreuung sind wird auch infrastrukturell äußerst professionell aufgestellt", betont Krays zweiter Jugendleiter Luca Ducree.

Um den Kader bestmöglich aufzustellen, sucht der FC Kray noch Verstärkungen. Aus diesem Grund wird nach Pfingsten das erste Sichtungstraining für die U19 stattfinden. Am 24. Mai (18:30 Uhr) können alle interessierten Spieler der Jahrgänge 2000 und 2001 am Training in der KrayArena (Buderusstr. 20a, 45307) teilnehmen. Das Training wird unter der Leitung des zukünftigen Cheftrainers Olaf Gaedigk stattfinden. Eine gültige Trainingsbescheinigung ist mitzubringen. Weitere Sichtungstrainingstermine werden zeitnah bekanntgegeben. Informationen zur Anmeldung hat der Verein auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht.