Der MSV Duisburg kann für die kommende Zweitliga-Saison planen. Interesse sollen die Meidericher an einem Stürmer aus der 3. Liga haben.

Der Vertrag von Joseph-Claude Gyau beim Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach läuft am 30. Juni 2018 aus. Und wie die "Backnanger Kreiszeitung" berichtet, soll der MSV an den Diensten des 25-Jährigen interessiert sein.

In der laufenden Spielzeit hat der Flügelspieler in 29 Spielen fünf Tore erzielt, vier weitere Treffer vorbereitet. Vor seinem Wechsel nach Sonnenhof Großaspach war Gyau für Borussia Dortmund II und die TSG Hoffenheim aktiv. Der Offensivspieler kann bereits drei Bundesligaeinsätze und 15 Partien in Liga zwei vorweisen.

Es wäre der zweite Stürmer, den der MSV verpflichtet. Zuvor sicherte sich Duisburg die Dienste von Heidenheims Angreifer John Verhoek, der ebenfalls ablösefrei kommt.

Auf der Seite der Abgänge hat sich bei den Zebras noch nicht viel getan. Im Raum steht der Abgang von Mark Flekken. Die Nummer eins steht vor einem Wechsel in die Bundesliga. Wie die "BILD"-Zeitung berichtete, sollen sich der 24-jährige Niederländer und auch die Meidericher bereits mit dem SC Freiburg einig sein. Offiziell soll der Wechsel aber erst bekanntgegeben werden, wenn der Sportclub den Klassenerhalt in der Bundesliga perfekt gemacht hat.

Anders als der MSV muss Freiburg bis zum letzten Spieltag zittern. Zwar wurde der direkte Abstieg am 33. Spieltag vermieden, doch den Freiburgern droht noch die Relegation. Um das zu verhindern, muss der SCF einen Punkt zuhause gegen den FC Augsburg holen.

MSV-Trainer Ilia Gruev wollte die Personalie Flekken in Fürth nicht kommentieren: „Damit beschäftige ich mich nicht.“ Und auch der potenzielle Flekken-Nachfolger Daniel Davari hielt bei diesem Thema den Ball flach: „Was soll ich dazu jetzt sagen?“