Die Spvg Schonnebeck hat Platz eins in der Oberliga Niederrhein erobert. Der SV Straelen hat die Hoffnung nach der herben 0:3-Pleite beim VfB Homberg nicht aufgegben.

Dass der SVS als Landesliga-Aufsteiger gerne in die Regionalliga durchmarschieren würde, ist kein Geheimnis. Am Sonntag kassierten die Niederrheiner jedoch einen bitteren Rückschlag im so spannenden Aufstiegsrennen der Oberliga Niederrhein. Das deutliche 0:3 in Homberg war nicht nur die erste Straelener Niederlage seit Mitte November, sondern bedeutete zugleich die erste Pleite in der Amtszeit von Ex-Düsseldorf-West-Trainer Marcus John. Nichtsdestotrotz will der Trainer mit seinem Team in den letzten Spielen alles raushauen, um den Aufstieg noch zu schaffen. „Wir müssen jetzt die Ruhe bewahren und den Punkt aufholen“, blieb der Trainer optimistisch. Eine Leistung wie am Sonntag darf sich jedenfalls nicht wiederholen. Ein Vorteil könnte das bessere Torverhältnis gegenüber der Spvg Schonnebeck sein.

Auch Hermann Tecklenburg, erster Vorsitzender und Investor des SVS, sieht die Lage trotz des schwächsten Auftritts in der Rückrunde weiter entspannt. Nervös wird in Straelen mit Blick auf die Konkurrenz noch niemand. „Ich gehe davon aus, dass keiner ohne Punktverlust durchkommt. Wir haben noch drei machbare Spiele. Wenn wir alle gewinnen, dann sind wir durch. Wer am Ende aufsteigt, entscheidet sich wohl erst am letzten Spieltag“, sagte der Bauunternehmer.

Werkttagsspiele sollen in Kleve ausgetragen werden

Sollte Straelen tatsächlich der große Coup gelingen, müssen am Stadion an der Römerstraße noch einige Auflagen erfüllt werden. Unter anderem soll ein eingezäunter Bereich für etwa 800 Gästefans geschaffen werden. Grünes Licht gibt es bereits vom Oberliga-Aufsteiger 1. FC Kleve. Spiele unter der Woche kann der SVS in der Volksbank-Arena austragen. Gemeinsam mit Ex-Trainer und Neu-Sportdirektor Stephan Houben sind auch die Planungen für die neue Saison bereits im vollen Gange. „Wir werden unsere Mannschaft sicherlich auf sieben oder acht Stellen verstärken“, blickte Tecklenburg voraus. Oft an seiner Seite auf der Tribüne ist seine Frau Martina Voss-Tecklenburg. Die ehemalige deutsche Nationalspielerin und künftige DFB-Trainerin drückt dem SV Straelen im Aufstiegskampf die Daumen.

Schon am Samstag steht für Straelen das nächste Schlüsselspiel auf dem Programm. Dann kommen die Sportfreunde Baumberg an die Römerstraße. „Das wird ein Lokalkampf. Für Baumberg ist nach der nicht beantragten Lizenz nicht mehr viel drin“, sagte der Vorsitzende mit Blick auf den kommenden Gegner.