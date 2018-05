Ein wahres Torfestival lieferten sich der SV Sodingen und der SSV Mühlhausen-Uelzen, das schließlich mit 3:4 endete.

Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Mühlhausen-Uelzen beugen mussten. Das Hinspiel hatte der Gast mit 4:2 gewonnen.

Der SV Sodingen nahm in der Startelf vier Veränderungen vor und begann die Partie mit Aydin, Ajeti, Kaulitzky und Kilian statt Bakenecker, Freiyni, Mauroff und Mengert. Auch Mühlhausen-Uelzen tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Akdeniz und Moussa für Wycisk und Schnee in der Startformation.

Für das 1:0 und 2:0 war Naim Ajeti verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (14./31.). Vor 80 Besuchern gelang Hakan Sezer in der 34. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für den SSV Mühlhausen-Uelzen. Mühlhausen-Uelzen brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Sodingen hatte bis zur Pause Bestand. Gleich nach dem Wiederanpfiff glich Sezer für den SSV Mühlhausen-Uelzen aus (50.). Dass der SV Sodingen in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Sebastian Freiyni, der in der 80. Minute zur Stelle war. Mühlhausen-Uelzen zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Sezer (85.) und Manuel Stiepermann (89.) mit ihren Treffern das Spiel. Am Ende nahm der SSV Mühlhausen-Uelzen bei Sodingen einen Auswärtssieg mit.

72 Tore – mehr Treffer als der SV Sodingen verbuchte kein anderes Team der Landesliga Westfalen 3. Mit dem Gewinnen tat sich der Gastgeber zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen. Der Patzer von Sodingen zieht im Klassement keine Folgen nach sich.

Mühlhausen-Uelzen bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt elf Siege, vier Unentschieden und 15 Pleiten. Trotz des Sieges bleibt der SSV Mühlhausen-Uelzen auf Platz zehn. Während der SV Sodingen am kommenden Sonntag BSV Schüren empfängt, bekommt es Mühlhausen-Uelzen am selben Tag mit Arminia Marten zu tun.