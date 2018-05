Der FC Frohlinde kam am Sonntag zu einem 3:1-Erfolg gegen den SV Zweckel.

Das Hinspiel war 5:2 zugunsten von Frohlinde ausgegangen.

Der SVZ startete mit vier Veränderungen in die Partie: Ayhan, Özbicerler, Pavlovic und Cetin für Vasic, Hövel, Urban und van der Velden. Auch Frohlinde stellte um und begann mit Tielker und Erdmann für Janicki und Liskunov.

Das 1:0 des FC Frohlinde stellte Marcel Erdmann für den Gast sicher (13.). 47 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SV Zweckel schlägt – bejubelten in der 28. Minute den Treffer von Sebastian Flossbach zum 1:1. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. In Durchgang zwei hatte sich keines der beiden Teams besonders hervorgetan, als Safa Obi in der 56. Minute für Lukas Wohlfarth eingewechselt wurde. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Erdmann einen Treffer für Frohlinde im Ärmel hatte (88.). Matthias Wachtel stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für den Aufsteiger her (90.). Am Ende punktete die Frohlinder dreifach bei Zweckel.

26:93 – das Torverhältnis des SVZ spricht eine mehr als deutliche Sprache. Zuletzt war beim Gastgeber der Wurm drin. In den letzten acht Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet. Der Absteiger musste sich nun schon 22-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Zweckel insgesamt auch nur drei Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach 29 absolvierten Begegnungen nimmt Zweckel den 17. Platz in der Tabelle ein.

Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim FC Frohlinde noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich. Frohlinde liegt im Klassement nun auf Rang elf. Am kommenden Sonntag trifft der SVZ auf den Hombrucher SV, der FC Frohlinde spielt am selben Tag gegen Mengede 08/20.