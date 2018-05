Durch ein 5:2 holte sich Genclerbirligi Resse zu Hause drei Punkte.

Der Gast FC Hillerheide hat das Nachsehen. Im Hinspiel hatte der FC Hillerheide die Oberhand behalten und einen 7:1-Erfolg davongetragen.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Resse Kilicalp für Uysal auflief, starteten bei Hillerheide Guddatis, Juber und Reis statt Geßner, Baron und Bleyer. Semih Cetin trug sich in der 38. Spielminute in die Torschützenliste ein. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Lokman El Kasmi das 2:0 nach (40.). Mit der Führung für Genclerbirligi Resse ging es in die Kabine. In der Halbzeitpause veränderte der FC Hillerheide die Aufstellung in großem Maße, sodass Christian Konzok, Samet Civkin und Julian Reinartz für Marcel Juber, Bryan Guddatis und Erdem Reis weiterspielten. Volkan Yilmaz überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für Resse (48.). Für den nächsten Erfolgsmoment des Gastgebers sorgte Muhammed Akay (65.), ehe Mohammed El Kasmi das 5:0 markierte (76.). Eine starke Leistung zeigte Konzok, der sich mit einem Doppelpack für Hillerheide meldete (80./87.). Am Schluss schlug Genclerbirligi Resse den FC Hillerheide vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Die Stärke von Resse liegt in der Offensive – mit insgesamt 55 Treffern. Durch den klaren Erfolg über Hillerheide ist Genclerbirligi Resse weiter im Aufwind. Resse kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile 15 zusammen hat. Ansonsten stehen noch zehn Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz.

Der FC Hillerheide baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Der Sieg hat Auswirkungen auf die Tabelle, wo Genclerbirligi Resse nun auf dem elften Platz steht. Trotz der Niederlage behält Hillerheide den zehnten Tabellenplatz. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist Resse zum Erler SV 08, gleichzeitig begrüßt der FC Hillerheide die SG Suderwich auf heimischer Anlage.