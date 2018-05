Die TuS Hannibal verbuchte einen 3:2-Arbeitssieg gegen Rot-Weiß Unna.

Die Ausgangslage sprach für Hannibal, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Hinspiel hatte der Gast für sich entschieden und einen 1:0-Sieg gefeiert.

RWU nahm in der Startelf zwei Veränderungen vor und begann die Partie mit Macchia und Lukas statt Straszok und Berlandieri. Auch Hannibal tauschte auf vier Positionen. Dort standen Kaya, Lepinski, Scholl und Kopuz für Shahoud, Nathen, Amhaouach und Odum in der Startformation.

Das erste Tor des Spiels ging an die TuS Hannibal. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Rot-Weiß Unna: 1:0 für Hannibal durch ein Eigentor in der 26. Minute. Zur Pause behielt die TuS Hannibal die Nase knapp vorn. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Gianluca Macchia von Unna den Platz. Für ihn spielte Sercan Ersan weiter (54.). Mark Ellerkmann schockte Hannibal und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für RWU (70./76.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Samir Zulfic bereits wenig später besorgte (82.). Zum Mann des Spiels avancierte Chidera Odum, der für die TuS Hannibal in der Schlussphase den Siegtreffer markierte (88.). Als Schiedsrichter Darius-Jan Baron (Herne) die Begegnung schließlich abpfiff, war Rot-Weiß Unna vor heimischer Kulisse mit 2:3 geschlagen.

In der Verteidigung des Gastgebers stimmt es ganz und gar nicht: 72 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Trotz der Niederlage behält der Aufsteiger den neunten Tabellenplatz.

Hannibal ist seit vier Spielen unbezwungen. Die TuS Hannibal behauptet nach dem Erfolg über Unna den zweiten Tabellenplatz. Nächster Prüfstein für RWU ist Eintracht Dortmund auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 15:00). Hannibal misst sich zur selben Zeit mit Viktoria Kirchderne.