Die DJK Wattenscheid verbuchte einen 3:2-Arbeitssieg gegen den DJK Adler Riemke.

Die Ausgangslage sprach für Wattenscheid, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatte der Gast einen Erfolg geholt und einen 4:2-Sieg zustande gebracht.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete der DJK Adler Riemke mit drei Änderungen. Diesmal begannen Wieczorreck, Bakenecker und Büttner für Scholz, Schettler und Schettler. Auch Wattenscheid baute die Anfangsaufstellung auf zwei Positionen um. So spielten Kokoschka und Staniszewski anstatt Beimborn und Maxellon.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Marcel Droste sein Team in der elften Minute. Für das 2:0 von Riemke zeichnete Daniel Heider verantwortlich (33.). Vor 100 Besuchern gelang Kamil Kokoschka in der 41. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für die DJK Wattenscheid. Der DJK Adler Riemke führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In der 62. Minute war Kokoschka mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Wattenscheid gelangte durch ein Selbsttor von Riemke zur 3:2-Führung (73.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug die DJK Wattenscheid den DJK Adler Riemke 3:2.

Riemke baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Trotz der Niederlage behält der Gastgeber den neunten Tabellenplatz.

Mit 86 geschossenen Toren gehört Wattenscheid offensiv zur Crème de la Crème der Bezirksliga Westfalen 10. Seit sechs Begegnungen hat der Aufsteiger das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Für die DJK Wattenscheid geht es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Nächsten Sonntag (15:00 Uhr) gastiert der DJK Adler Riemke bei der TuS Heven, Wattenscheid empfängt zeitgleich SW Eppendorf.