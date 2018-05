Der BV Rentfort drehte einen 0:1-Pausenrückstand und kam am Ende zu einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen den Erler SV 08.

Im Hinspiel war Erle mit 1:7 krachend untergegangen.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete der BV Rentfort mit drei Änderungen. Diesmal begannen Schulte Im Walde, Wulfert und Haufe für Blume, Discher und Wellhöner. Auch Erle baute die Anfangsaufstellung auf drei Positionen um. So spielten Vorholt, Soldat und Yildirim anstatt Hermans, Reckort und Dziabel.

Nach nur 22 Minuten verließ Simon Schleich vom Erler SV 08 das Feld, Chris-Marvin Hegemann kam in die Partie. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Jonas Gottszky mit dem 1:0 für den Gast zur Stelle (40.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich die Erler, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Mit einem Wechsel – Dustin Radtke kam für Samet Yildirim – startete Erle in Durchgang zwei. 35 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Rentfort schlägt – bejubelten in der 48. Minute den Treffer von Alexander Deucker zum 1:1. Nico Haufe trug sich in der 78. Spielminute in die Torschützenliste ein. Anil-Can Elemen versenkte die Kugel zum 3:1 für den BV Rentfort (87.) Mit dem 4:1 sicherte Haufe dem Gastgeber nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (90.). Zum Schluss feierte die Rentforter einen dreifachen Punktgewinn gegen den Erler SV 08.

Trotz des Sieges bleibt Rentfort auf Platz drei. Die Angriffsreihe des BV Rentfort lehrt ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 65 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Nach 27 absolvierten Begegnungen nimmt Erle den siebten Platz in der Tabelle ein. Mit 48 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Rentfort eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim Erler SV 08 nach sieben Spielen ohne Sieg der Wurm drin. Der BV Rentfort tritt am kommenden Sonntag bei der SG Castrop-Rauxel an, Erle empfängt am selben Tag Genclerbirligi Resse.