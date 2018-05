Am Sonntag trennten sich die TuS Eichlinghofen und Vestia Disteln unentschieden mit 1:1.

Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Eichlinghofen Avci für Chattibi auflief, starteten bei Disteln Katnik, Kruppa und Karabacak statt Janicki, Sliwa und Schmitz. Das erste Tor des Spiels ging an die TuS Eichlinghofen. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Vestia: 1:0 für Eichlinghofen durch ein Eigentor in der 33. Minute. Vestia Disteln brauchte den Ausgleich, aber die Führung der TuS Eichlinghofen hatte bis zur Pause Bestand. Bei Disteln kam zu Beginn der zweiten Hälfte Simon Rühl für Philip Umierski in die Partie. Bei einem Doppelwechsel in der 63. Minute lösten Aron Jakab und Patrick Pöhl die Teamkollegen Marcel Neumann und Kemal Avci auf dem Feld ab. Die Fans von Vestia unter den 30 Zuschauern atmeten auf, als Philipp Peter Manfred Langer in der 90. Minute zum 1:1-Ausgleich traf. Am Ende trennten sich Eichlinghofen und Vestia Disteln schiedlich-friedlich.

Die TuS Eichlinghofen bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz neun. Der Gastgeber baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nach 27 absolvierten Begegnungen nimmt Disteln den vierten Platz in der Tabelle ein. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der Gast deutlich. Insgesamt nur sechs Zähler weist die Distelner in diesem Ranking auf. Weiter geht es für Eichlinghofen am kommenden Sonntag daheim gegen die Reserve der Spvgg. Erkenschwick. Für Vestia steht am gleichen Tag das Duell mit der SuS Waltrop an.